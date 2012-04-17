Эксперт: в России в бизнесе и политике харизма в чистом виде не встречается

Раз харизму можно утратить, ее можно и приобрести – это качество не является врожденным, а приобретается в результате социализации. Так считает Радислав ГАНДАПАС, самый титулованный бизнес-спикер России, лидер тренерских рейтингов, автор шести книг по мастерству публичных выступлений и оригинальных тренингов.

О своем пути в тренерство, а также о лидерстве и харизме Радислав Гандапас рассказал в интервью «ЗР»:

– Радислав, расскажите, как Вы стали бизнес-тренером? Постепенно шли к этому или это произошло в какой-то степени спонтанно?

– Произошло это случайно, но шел я к этому постепенно. Шесть лет я работал заместителем директора в организации, которая проводила тренинги. Занимался административными вопросами, но мне нравилось наблюдать за работой тренеров. Я по-хорошему им завидовал. И вот однажды тренер не смог вести тренинг и предложил мне подменить его на некоторое время. Я справился. Ведь я много наблюдал и импровизирую по ходу, вставлял увиденные у кого-то упражнения. Со страху у меня получилось неплохо и очень эмоционально. Группа отказалась продолжать работу с основным тренером и потребовала, чтобы я закончил с ней. Затем позвонили студенты-психологи и попросили такой же тренинг провести для них. Я пытался отказаться, но они ведь психологи! Уговорили.

Одна из студенток оказалась внештатным корреспондентом вечерней газеты, и в ее материале появились впечатления и фотографии с этого тренинга. На фотографиях меня узнала моя бывшая однокурсница, позвонила и предложила провести тренинг уже в ее компании, где она была директором. Сумма, которую она мне предложила за три дня, равнялась моей зарплате за полмесяца. Дальше можно не рассказывать, тут и так все понятно.

– У Вас есть своя собственная концепция лидерства?

– Да, есть. Она, в частности, заключается в том, что граница между лидером и нелидером проходит не между людьми, а внутри человека. И они постоянно конфликтуют. Принимая то или иное решение, мы находимся на той или другой стороне. Лидерские решения всегда в долгосрочной перспективе выигрышнее.

- Специалистов, изучающих вопрос харизмы и излагающих свою точку зрения на этот вопрос, сегодня множество. Вы какой точки зрения придерживаетесь?

- Действительно, специалистов, так или иначе имеющих отношение к изучению харизмы можно разделить на 4 группы. Это мистики (в том числе представители церквей), психологи, специалисты по имиджу и специалисты по коммуникации. Мистики в разных формулировках утверждают, что харизма – данная свыше для реализации миссии способность оказывать влияние на других людей. Психологи сводят харизму к набору психологических черт, которые в совокупности приводят к способности человека увлекать своими идеями. Имиджмейкеры глумливо шутят, что при наличии соответствующего бюджета они могут сделать героя-подводника из кого угодно. И полагают, что харизма – плод воображения окружающих. Специалистам по коммуникации не остается ничего другого, как признать, что харизма сводится к набору коммуникативных навыков человека. И эта совокупность навыков приводит к тому, что человек может оказывать влияние на других людей, увлекать своими идеями, вести за собой.

- К то же из них, по Вашему мнению, прав?

- И все, и никто. На мой взгляд, харизма не сводима лишь к имиджу, к психологическому портрету, к способности выстраивать коммуникацию или к необъяснимой одаренности чем-то мистическим. Более того, все определения дополняют друг друга и позволяют увидеть объемную картину. Харизма включает в себя многие элементы, и недостаток одного из них обязательно компенсируется другими. Поэтому мы никак не можем найти единого определения харизмы. И более того, мы даже не можем договориться, что под этим понимать. Я убежден, что сегодня в России в бизнесе и политике харизма в чистом виде не встречается. И не может встретиться. И слава Богу! Однако элементы харизматического имиджа и харизматического управления все мы используем. Но пока неосознаваемо.

– Если точного определения харизмы не существует, тогда назовите основные составляющие?

– Харизма – это не более чем эффект, производимый лидером в глазах своих адептов. Это легко проверить. Вождь дикарей может быть несомненным харизматиком, но будет смешон даже европейским детям. То же с научными и криминальными авторитетами. Харизму нельзя рассматривать безотносительно к аудитории. Однако, разумеется, для того чтобы производить такой эффект, нужно обладать определенными чертами и навыками.

– То есть харизма – это не врожденное, а приобретенное качество?

– Раз харизму можно утратить, ее можно и приобрести. Нет, конечно, харизма врожденной не бывает. Это приобретенное в процессе социализации качество.

– Может ли нехаризматичный бизнесмен добиться значительного успеха?

– Конечно, может. Но, обладая харизмой, он может добиться успеха намного быстрее и легче. Харизму можно в этом контексте рассмотреть как инструмент, который позволяет руководителю быть эффективнее.

Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».