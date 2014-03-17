Гостиница "Хаятт" на Корабельной набережной ждет китайских специалистов

Отделочные работы продолжаются в гостинице «Хаятт Ридженси–Золотой Рог» на Корабельной набережной во Владивостоке.

Как сообщил вице-губернатор края Василий Усольцев, сегодня компания «Наш дом - Приморье» принимает объект от предыдущего подрядчика.

В гостинице идут работы сразу на нескольких точках – на 17 этаже и кровле блока «А», который состоит из входной группы, фойе и помещений общественного назначения.

Кроме того, в гостинице ожидают прибытия специалистов высокого уровня из Китая, которые займутся отделочными работами в номерах бизнес-отеля.

Напомним, «Хаятт Ридженси–Золотой Рог» на Корабельной набережной станет современным городским бизнес-отелем. Гостей примут 222 номера, включая один номер высшей категории – президентский. Также здесь будут работать несколько ресторанов и конференц-зал на 1500 мест, спа-салон. Еще один «Хаятт» откроется во Владивостоке на мысе Бурный.

По словам директора департамента градостроительства Приморского края Олега Ежова, если оценивать готовность обеих гостиниц в целом, то это уровень 80 процентов. Фасады обоих отелей сегодня выполнены на 100 процентов, инженерные коммуникации – более чем на 90 процентов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.