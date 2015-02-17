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К "Силе Сибири" скоро добавится "западный" маршрут

17 Февраля 2015, 14:45 | Владивосток

Глава ОАО «Газпром» Алексей Миллер посетил Китай и провел переговоры о новых поставках природного газа в Поднебесную

Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР и первый заместитель премьера Государственного Совета КНР Чжан ГАОЛИ обсудили ход подготовки Межправительственного соглашения по организации поставок российского трубопроводного газа в Китай по «западному» маршруту. Их встреча состоялась 13 февраля в Пекине, сообщается в пресс-релизе ОАО «Газпром».

Алексей Миллер также встретился с вице-президентом CNPC Ван ДУНЦЗИНЕМ. Темой их беседы стали основные вопросы, связанные с подписанием контракта и технического соглашения на поставку российского газа в КНР.

«Западный» маршрут предусматривает поставку в Китай природного газа с месторождений Западной Сибири. Консультации о дополнительных поставках российского газа в Китай по «западному» маршруту активизировались буквально сразу после успешного завершения переговоров и подписания в мае прошлого года договора купли–продажи газа с месторождений Восточной Сибири и Якутии.

Комментируя итоги пекинских встреч, Алексей Миллер отметил, что в текущих переговорах стороны сосредоточились на «западном» маршруте. Новый контракт готовится на поставку 30 млрд куб. м газа в год. «Проект газопровода для западного маршрута имеет очень высокую степень готовности к началу строительства. В коммерческих переговорах мы продвигаемся хорошими темпами», - сказал по итогам визита Алексей Миллер.

А накануне Алексей Миллер провел совещание в Томске. Его темой стало обсуждение темпов работы на «восточном» маршруте поставок российского газа в Китай.

21 мая 2014 года «Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали контракт на поставку российского трубопроводного газа в Китай по так называемому «восточному» маршруту, получившему название «Сила Сибири». На первом этапе он будет пролегать по территории трех субъектов РФ: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области, а далее повернет к российско-китайской границе. Этот контракт стал крупнейшим в истории «Газпрома», заключен сроком на 30 лет и предполагает поставку 38 млрд куб. м газа в год. Источниками природного газа для этого маршрута станут месторождения Якутского и Иркутского центров газодобычи. В перспективе «Сила Сибири» дотянется да газопровода Сахалин - Хабаровск - Владивосток.

На томском совещании было отмечено, что работы по формированию Якутского центра газодобычи, созданию газотранспортных и перерабатывающих мощностей ведутся в соответствии с намеченным графиком. Так, в рамках освоения Чаяндинского месторождения (Якутия) закуплены все необходимые материалы и оборудование для начала строительства объектов обустройства нефтяной оторочки. Идет подготовка к началу бурения скважин, в том числе завоз буровых установок. В районе месторождения развернуто строительство необходимой инфраструктуры.

Работы ведутся и на маршруте магистрального газопровода «Сила Сибири». В том числе идет расчистка трассы газопровода, отсыпка площадок для базы линейно-производственного управления и вахтового жилого комплекса в Ленске. Организована также работа по трансграничному участку газопровода в сотрудничестве с CNPC. К настоящему времени согласовано место расположения подводного перехода через реку Амур и технические требования к инженерным изысканиям для его детального проектирования. Одновременно продолжаются работы по созданию Амурского газоперерабатывающего завода.

Как следует из информационного сообщения ОАО «Газпром», особое внимание участники совещания уделили организации доставки материально-технических ресурсов на все строительные объекты, учитывая стратегическое значение и жесткие сроки реализации проектов. В 2014 году через единый логистический центр в г. Усть-Куте для Чаяндинского месторождения и газопровода «Сила Сибири» было завезено 135,8 тыс. тонн грузов, в том числе 122,5 тыс. тонн труб большого диаметра. В текущем году этот показатель должен вырасти в несколько раз, планируется доставить порядка 500 тыс. тонн различных грузов.

Подводя итоги томского совещания, глава российского газового концерна отметил, что все обязательства «Газпрома», связанные с началом поставок газа в Китай, будут выполнены вовремя и в полном объеме.

По итогам совещания были даны поручения руководителям дочерних компаний ОАО «Газпром», направленные на дальнейшую реализацию проектов по формированию Якутского центра газодобычи, созданию газотранспортных и перерабатывающих мощностей. Напомним, что начало добычи газа на Чаяндинском месторождении запланировано на конец 2018 года. К этому времени должен состояться ввод в эксплуатацию первоочередного участка магистрального газопровода «Сила Сибири» от Чаяндинского месторождения до г. Благовещенска (2200 км) и первоочередных газоперерабатывающих мощностей.

Досье "Золотого Рога": Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение является базовым для создания Якутского центра газодобычи. По размеру запасов (категорий С1+С2) оно относится к категории уникальных: порядка 1,45 трлн куб. м газа и около 93 млн тонн жидких углеводородов (извлекаемые). При полном развитии на месторождении будет добываться до 25 млрд куб. м газа и не менее 1,5 млн тонн нефти в год. Для выделения из газа ценных компонентов (в частности, гелия и этана) в Амурской области «Газпром» построит Амурский газоперерабатывающий завод.

Надежда ВОРОНЦОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

Автор: Надежда Воронцова
Теги: миллер  газпром 



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