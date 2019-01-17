Администрация Владивостока принимает заявки на участие в мартовской торговле цветами

В управлении экономического развития администрации города Владивостока идёт приём заявлений предпринимателей о включении в реестр нестационарных торговых объектов (НТО) по реализации цветов в период с 1 по 10 марта 2019 года. Приём заявлений для участия в аукционе завершится 18 января.

На сегодняшний день в схеме НТО числится 139 точек размещения автолавок для торговли цветами к 8 марта. Из них 98 объектов во всех районах города пока свободны. Возможность занять одно из свободных мест и легально продавать цветы предприниматели смогут получить после подачи заявления и победы в аукционе. Начальная стоимость участия в аукционе, равная арендной ставке за место, варьируется от 4655,57 рублей до 7759,28 рублей. Сумма взноса за право занять объект НТО может увеличиваться в ходе аукциона. Однако, если на место будет претендовать один кандидат, то соглашение на право торговли он получит по стартовой цене.

К участию в аукционе допускаются любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы и места его нахождения или индивидуальный предприниматель.

Для участия в аукционе необходимо предоставить:

- заявку на участие в аукционе для индивидуальных предпринимателей по форме, указанной в приложении № 1;

- заявку на участие в аукционе для юридических лиц по форме, указанной в приложении № 2.

Заявления о включении предпринимателей в cхему принимаются управлением экономического развития администрации города Владивостока до 18 января по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 29 или по электронной почте torgvlc@vlc.ru.

Адресный список свободных НТО, а также все подробности и правила участия в аукционе опубликованы на официальном сайте администрации города Владивостока.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.