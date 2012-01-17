Повышение тарифов РЖД приморцы ощутят на себе первыми

Повышение ОАО «РЖД» с начала 2012 года тарифа на грузовые железнодорожные перевозки на 6% негативно отразится в первую очередь на рядовых жителях Приморья. Ретейлеры будут вынуждены поднять цены на большинство товаров, чтобы уменьшить издержки.

Повышение тарифов на перевозки, по мнению экспертов, негативно скажется и на крупных операторах железнодорожных контейнерных перевозок, таких как «ТрансКонтейнер», «Первая грузовая компания». К примеру, из-за развития дорожной инфраструктуры во Владивостоке предприниматели часть своего грузопотока для быстроты и удобства могут переориентировать в автоперевозки, даже несмотря на дороговизну этой услуги. Стоит отметить, что некоторые операторы железнодорожных контейнерных перевозок уже повысили тарифы на пользование подвижным составом, что также повлияет на итоговую стоимость многих товаров.

«Повышение тарифов со стороны монополий и крупных транспортных компаний – мера, скорее, вынужденная, однако для бизнеса это станет серьезной неприятностью. Сейчас мы информируем своих клиентов, чтобы у них уже было четкое представления о будущих расходах, связанных с грузоперевозками», – рассказал «ЗР» Денис Павлов, гендиректор группы транспортных компаний «Восток».

Напомним, ранее сообщалось, что ОАО «Российские железные дороги» считало необходимым рост тарифов на грузовые перевозки в 2012 г. на 11,7%. В компании объясняли такую цифру тем, что 2012–2013 гг. являются сложными с точки зрения задач, стоящих перед РЖД. В итоге согласно решению правительства РФ индексация тарифа на грузовые железнодорожные перевозки в 2012 г. составила 6%.

"Золотой Рог".