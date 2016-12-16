Свободный порт Владивосток уперся в габариты

Разрешения на проезд негабаритного транспорта в Приморье приходится ждать по полмесяца

Перевозчики Приморья встретились с чиновниками и призвали их уменьшить время выдачи разрешений на проезд негабаритного транспорта. Самой обсуждаемой темой встречи стала проблема выдачи разрешений на проезд негабаритного автотранспорта, в основной массе большинство бизнесменов ждут такого допуска порядка 15 дней. При том что точно такие же разрешения в Забайкальском крае выдаются в течении 2-3 дней, а в Ките даже с картой проезда в виде бонуса.

«В Китае аналог Автодора в течение 2-3-х дней выдает все разрешения, со схемой проезда, технологическими решениями проезда, согласовывает все с владельцами дорог. После выдаются временные лоты, где точно описано, в какие часы надо проехать по некоторым объектам. И водитель едет по четко разработанной схеме маршрута», - заявил генеральный директор ООО «Агрологистика» Виктор ЕРУКАЕВ.

При этом китайские разрешения работают и на экспорт. В России же, чтобы получить соглашение на перевозку товара в соседнюю страну, необходимо отправить запрос в Москву, а ответ оттуда, по словам перевозчиков, будет идти 1,5-2 месяца.

«Сейчас очень модно говорить о Свободном порте, ТОРах, транспортных коридорах, для кого-то это просто звук, но для нас это конкретные задачи. Мы хотели бы дотянуться до иностранного перевозчика и его контейнеры транзитом пустить в КНР. Таможня уже пошла нам навстречу, а вот соглашения по перевозкам находятся на прежнем уровне. Мы предлагаем, чтобы, пока идет контейнер в порт, его можно было задекларировать заранее, получить уведомление в электронном виде и не возиться ни с какими бумажками. В противном случае и Свободный порт, и ТОРы - это все умрет», - считает директор транспортной компании ООО «Владстройтранс» Сергей ТЕРЕШКОВ.

По мнению предпринимателей, уведомительный характер разрешений пойдет на пользу бизнесу.

Директор ЗАО «ТПК «Алясса и К» Александр АЛЕЩЕНКО рассказал, как оформлял заявку по перевозке груза и отправлял заявление по электронной почте в Благовещенск. «На следующий день получил ответ: «осталось согласование в ГАИ, думаем, что завтра после обеда подпишем». На следующий день мне звонят и говорят, что разрешение мне выдадут в пять часов вечера. Мне кажется, то, что оформление спецразрешений и таможенные оформления привязаны ко времени, – это утопия. Мне представляется, что большинство таких разрешений накапливаются, а потом, когда «петух клюнул», чиновники все оформляют скопом».

Представители «Дальавтодора» попытались объяснить предпринимателям, почему оформление соглашений у них занимает 15 суток. По их мнению, все вопросы, связанные со сроком выдачи разрешений, возникают из-за недопонимания особенностей процедуры выдачи разрешений.

«После поступления заявления мы должны его зарегистрировать. Определить всех владельцев дорог и каждому должны набрать соответствующую заявку на согласование в течение 4-х дней. При этом мы должны проверить соответствие технических характеристик. Этот срок реально уменьшить, если в предыдущие дни к нам поступило немного обращений. Но совсем недавно к нам принесли сразу 224 заявления, которые за сутки надо зарегистрировать. После этого мы отправили заявки на согласование владельцам дорог. Те так же в течение четырех рабочих дней эти заявки обрабатывают и смотрят, есть ли у них проезд по необходимым автодорогам. Иногда этот процесс может затянуться из-за чиновников местного уровня. Хорошо, если через пять дней мы получаем ответ в электронном виде, а не почтой. После получения всех разрешений отправляем заявку в ГИБДД», - рассказал ведущий эксперт филиала ФКУ «Дальавтодор» в г.Владивостоке Сергей МАРЧЕНКО.

Уменьшить срок получения разрешений предложил сотрудник департамента дорожного хозяйства Приморского края Николай ШЕМЧУК. «По сокращению сроков: мы на этот счет видим два пути развития. Первое предложение. В связи с тем, что уполномоченный орган ГИБДД, согласно установленному порядку, определяет вид сопровождения и особые условия движения, предлагаю проработать этот вопрос совместно. Обсудить возможность сократить рассмотрение вопроса с 15 до 11 рабочих дней. Полагаем, что данная мера никоим образом не отразится на безопасности дорожного движения. Потому что сотрудник ГИБДД, выдавая соглашение, основывается на других документах. Полагаем, что те полномочия, которые предоставлены, никоим образом не отразятся на безопасности», - предложил Николай Шевчук.

Второй же вариант сокращения сроков предусматривает установку для многих клиентов постоянных маршрутов. Это разрешено действующим законом РФ, но, по словам чиновника, в Приморье это не предоставляется возможным, потому что постоянный маршрут, согласно проекту данного приказа, устанавливается на год. А, как известно, на территории Приморья вводится весеннее ограничение. Также, согласно предполагаемому порядку, при установке постоянного маршрута необходимо совершить определенное количество поездок в течение года.

«Мы предлагаем не разрабатывать новый порядок, а внести поправки в действующий. Постоянный маршрут считать маршрутом, по которому уже было выдано ранее специальное разрешение. При этом внести поправку в форму заявления, чтобы заявитель при повторной подаче указывал номер ранее выданного разрешения, - полномочный орган, открыв данный номер, увидит и сопоставит его с заявлением от заявителя, с ранее выданным спецразрешением, что позволит убедиться в действительности установления постоянного маршрута. При этом срок предполагаем сократить с четырех дней максимум до двух. А срок согласования с владельцами дорог и ГИБДД, возможно, удастся сократить до одного дня», - предложил представитель департамента дорожного хозяйства Приморского края. По его мнению, подобные поправки позволили бы в целом уменьшить срок выдачи заявлений до 4-5 дней.

Предприниматели во время круглого стола предложили свои способы ускорения выдачи разрешений. Они высказывались о том, чтобы разделить негабаритные авто на категории, выделив те, чьи габариты ограничены до высоты 4,5 м, ширины 3,5 м и длины 28 м. При этом на такие негабаритные машины сделать уведомительные соглашения, так как, по словам бизнесменов, на них всегда даются разрешения.

Также на круглом столе поднимался вопрос о том, зачем в разрешении указываются номера грузовиков и прицепов. Бизнесмены предложили выдавать разрешения основываясь на конкретном весе, а не госномерах. А также просили уменьшить цену на провоз 30 тонн и выше, потому что сейчас она, по их мнению, завышена – получается, что проще «договориться на местах».

Задавая вопрос о Свободном порте Владивосток, на который ныне уповает бизнес, транспортники попросили также об ускорении получения разрешений в электронном виде и уведомительном порядке. По словам представителей компаний, 5 дней, за которые сейчас оформляются контейнеры, - слишком большой срок, а если груз идет в другие страны, то разрешения приходится ждать до полутора месяцев.

Логичным итогом круглого стола стало создание рабочей группы, в которую вошли представители бизнеса и государственных органов. Они подготовят основные предложения, которые направят в Министерство транспорта РФ.

Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.