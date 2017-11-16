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Через порт Владивосток будет поставляться оборудование для китайского автозавода
Great Wall будет выпускать в России новую модель кроссовера Haval
Транспортная группа FESCO (создана на базе ПАО «Дальневосточное морское пароходство») обеспечит доставку производственного оборудования на строящийся в Тульской области автозавод Great Wall по выпуску автомобилей Haval, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
В сообщении FESCO говорится, что соответствующее соглашение заключили ООО «Феско интегрированный транспорт» (входит в группу FESCO) и ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (дочернее предприятие китайского автопроизводителя Great Wall Motors).
В рамках соглашения FESCO обеспечит интермодальную транспортировку оборудования из Китая, Кореи и Германии на строительную площадку в индустриальном парке «Узловая» Тульской области.
Доставка из азиатских стран будет осуществляться морскими линиями FESCO во Владивостокский морской торговый порт, далее по железной дороге ускоренными поездами до Москвы и автотранспортом до пункта назначения.
Расчетный срок завершения поставок – сентябрь 2018 года.
Всего в рамках контракта планируется перевезти около 1 тыс. 150 контейнеров, а также негабаритное тяжеловесное оборудование (линии штамповки, покраски, линии штамповочного оборудования для производства кузовных деталей).
«Сотрудничество с Great Wall отвечает нашей стратегии развития проектной логистики, расширения портфеля контрактов с крупными клиентами и наращивания объемов работы с негабаритными грузами. Мы обеспечим своевременную и качественную доставку оборудования, применяя отработанные в рамках проекта «Шанхай-Москва за 20 дней» технологии ускоренной транспортировки», - пояснил президент FESCO Александр ИСУРИН.
Корпорация Great Wall Motor Corporation Ltd планирует начать производство автомобилей на предприятии в Тульской области в 2019 году. Реализовать проект предполагается в два этапа. С вводом первой очереди предприятия его мощность составит 80 тыс. машин в год. После завершения второго этапа производственная мощность достигнет 150 тыс. машин в год. В частности, на заводе в Узловой Тульской области планируется начать серийное производство новой модели кроссовера Haval H6.
Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в России собственников и операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом, преимущественно сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе принадлежат ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту Владивосток). Группа «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА владеет 32,5% акций ПАО «Дальневосточное морское пароходство».
Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Владивосток.
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