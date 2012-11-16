Приморский филиал ОАО «Ростелеком» обеспечит связью парламентский форум стран АТР

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. Приморский филиал ОАО «Ростелеком» обеспечит услугами связи Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, который пройдет в январе 2013 года во Владивостоке на острове Русский. В парламентском форуме примут участие руководители Совета Федерации и Государственной думы РФ, а также руководители и представители парламентов Азиатско-Тихоокеанского региона.

В задействованных под форум корпусах кампуса ДВФУ «Ростелеком» обеспечит в необходимом объеме услуги проводного и беспроводного доступа в сеть Интернет, проводную телефонную связь, в том числе международную, организацию почтовых ящиков на почтовом сервере, услуги телевидения.

Напомним, что ранее «Ростелеком» был ответственным за реализацию Подпрограммы Саммита АТЭС-2012, обеспечивающей связь на объектах Саммита. Силами Приморского филиала компании была построена сеть связи на острове Русский и организована ее бесперебойная работа на период проведения Саммита, сообщает отдел по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.



Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли.