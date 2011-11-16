Во Владивостоке будут названы лучшие бренды в категории "Товары и услуги для дома"

ВЛАДИВОСТОК, 16 ноября, ZRPRESS. 16 ноября во Владивостоке в шоу-ресторане Sirena состоится церемония награждения победителей конкурса «ПРОФМАРКА 2011: Товары и услуги для дома».

На мероприятии будут названы имена лучших представителей оцениваемой отрасли, а также вручены дипломы компаниям, заслуживающим доверия и внимания потребителя.

«В голосовании в отраслевой категории «Товары и услуги для дома» приняла участие довольно большая аудитория. Мы считаем, что всех современных жителей интересуют компании, помогающие потребителям сделать свой дом более красивым и уютным. На церемонии будут озвучены лучшие бренды в данной индустрии и, мы надеемся, что результаты голосования будут полезны жителям региона», – рассказала координатор проекта Ольга Гальперина.

В отраслевой категории «Товары и услуги для дома 2011» будут названы победители голосования по следующим номинациям: "Бытовая техника", "Крупные мебельные ТЦ", "Магазины домашнего уюта", "Текстиль для дома", "Магазины бытовой химии", "Эксклюзивные мебельные салоны", "Химчистки", "Управляющие компании", "Интернет-провайдеры", "Агентства домашнего персонала", "Страхование имущества", "Продажа и установка кондиционеров".

В ходе церемонии также будут отмечены предприниматели, выполнившие все условия конкурса. Они будут награждены дипломами, которые свидетельствуют об их включении в реестр компаний, заслуживающих доверия потребителя. Эмблему реестра можно использовать в деловой документации и представительской продукции в течение 2-х лет, сообщает пресс-центр конкурса «ПРОФМАРКА 2011».

«Конкурс «ПРОФМАРКА» уже давно стал значимым ориентиром для потребителей, желающих получать только лучшие товары и услуги. С каждым голосованием мы помогаем простым жителям Владивостока выбирать компании, стоящие их внимания», – сказал руководитель проекта Владимир Барышев.

Досье: Во Владивостоке региональный профессиональный отраслевой конкурс «ПРОФМАРКА» проводится с августа 2009 года. Основная цель - выявить региональные бренды и торговые марки, обладающие наибольшей известностью, а также сформировавшие у покупателей и потребителей мнение о себе, как о «лучших среди аналогичных». Конкурс «Профмарка» проводится в течение всего года на сайте www.profmarka.ru. Народное голосование проводится раз в два месяца. За год охватываются все основные отрасли регионального рынка.