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Во Владивостоке вновь появились "жертвы" саммита АТЭС
Во Владивостоке уличное кафе на Спортивной набережной, собиравшее в летнее время любителей шаурмы и шашлыка под кружку-другую пенного пива, пошло под снос. Хлипкий киоск, а также пристройку к кафе «Таверна» снова назовут «жертвами» саммита АТЭС.
Когда-то здесь располагался и убогий рыбный рынок. Как ни упирались арендаторы – снесли.
- На сегодняшний день муниципальный правовой акт №30 позволяет нам в очень короткие сроки демонтировать постройки, которые возведены без документов на земельный участок, - прокомментировала ситуацию заместитель начальника отдела управления градоустройства и архитектуры администрации города Владивостока Ольга ГОЛОВЕЩЕНКО. - То есть мы составляем акт о выявлении, владельцу участка даем не более пяти дней для того, чтобы он самостоятельно принял меры по демонтажу объекта. В случае если меры не приняты, мы отправляем акт комиссии для рассмотрения. Она принимает решение, и издается распоряжение о подтверждении протокола комиссии. Спустя пять дней после публикации распоряжения в средствах массовой информации мы приступаем к демонтажу.
Вслед за киоском уличного кафе и пристройкой на площадку для хранения, которая находится на улице Окатовой, отправятся кафе «Таверна» и рыбный рынок.
Сейчас, по словам Ольги Головещенко, эти объекты капитального строительства находятся в собственности. Они включены в изъятие для муниципальных нужд для того, чтобы благоустроить территорию Спортивной гавани в рамках проекта «Морской фасад».
Как сообщили в администрации Владивостока, за период действия моратория на снос с июля по октябрь, который был вызван судебными спорами, в городе появилось 82 незаконных киоска и торговых павильона. У их владельцев нет необходимых договоров аренды, а также лицензии на торговлю. Мэрия передала органам правопорядка список очередных претендентов на снос.
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