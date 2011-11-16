Представители СМИ Хэйлунцзяна и Цзилиня побывали в гостях у «Золотого Рога»

Издательская компания «Золотой Рог» принимала в своих стенах большую группу китайских редакторов и руководителей пресс-центров приграничных провинций КНР во главе с заместителем директора департамента внешней пропаганды провинции Хэйлунцзян Янькуй ЛИ.

Если с главным редактором журнала «Партнер» Жуйхэ ФАНОМ у «золоторожцев» это не первая встреча, то представителей СМИ из Харбина и Цзилиня интересовали и структура редакции, и себестоимость издания, и тематика приморских СМИ. Свой столь представительный визит члены делегации объяснили тем, что теперь у журналистов появится много общих тем. С подачи лидеров наших стран в предстоящие годы нас ждет расширение российско-китайского сотрудничества, и СМИ должны включиться в этот процесс.