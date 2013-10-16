Владивостокский морской торговый порт ждет корейские контейнеровозы

ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) с октября начнет принимать суда Korea Marine Transport Company (KMTC). Стороны уже подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.

В документе определены основные принципы работы и условия долгосрочного сотрудничества на период до 31 декабря 2016 года. Также стороны подписали контракт на стивидорное обслуживание и хранение грузов в порту. Условия договоренностей будут согласовываться сторонами ежегодно.

«Долгосрочное сотрудничество FESCO и KMTC будет способствовать дальнейшему росту объемов контейнерных грузов, поступающих к перевозке по маршруту Восток - Запад», - заявил президент FESCO Руслан АЛИХАНОВ, которого цитирует пресс-служба группы.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.