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Владивостокский морской торговый порт ждет корейские контейнеровозы
ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) с октября начнет принимать суда Korea Marine Transport Company (KMTC). Стороны уже подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве.
В документе определены основные принципы работы и условия долгосрочного сотрудничества на период до 31 декабря 2016 года. Также стороны подписали контракт на стивидорное обслуживание и хранение грузов в порту. Условия договоренностей будут согласовываться сторонами ежегодно.
«Долгосрочное сотрудничество FESCO и KMTC будет способствовать дальнейшему росту объемов контейнерных грузов, поступающих к перевозке по маршруту Восток - Запад», - заявил президент FESCO Руслан АЛИХАНОВ, которого цитирует пресс-служба группы.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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владпорт -самые высокие тарифы на обслуживание и самый низкий сервис , корейцы будут в ауте