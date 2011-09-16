"Ростелеком" проводит ребрендинг

ОАО "Ростелеком" 15 сентября представило свой новый корпоративный бренд, разработанный брендинговой компанией TNC.Brands.Ads при участии российского отделения креативного агентства Leo Burnett, входящих в Leo Burnett Group Russia.

Наиболее заметным стало изменение фирменного стиля компании. Так новым знаком в логотипе "Ростелекома" стало трехмерное изображение кириллической буквы "Р" - первой буквы в названии компании, образованном от слова "Россия". "Р" стилизована таким образом, что вызывает ассоциации с ухом. Этот знак, с одной стороны, демонстрирует национальную принадлежность компании, а с другой, символизирует открытость компании к диалогу и готовность прислушиваться к мнению потребителей.

Традиционный строгий темный синий цвет "Ростелекома" сменился на более мягкий светлый оттенок синего и был дополнен ярким оранжевым, символизирующим позитивные эмоции и жизнерадостность. Кроме того, трехмерный знак в логотипе компании теперь сопровождается названием, выполненным современным высокотехнологичным шрифтом. Он пришел на смену плакатному шрифту, который ранее использовался для написания названия компании.

По мнению президента ОАО "Ростелеком" Александра ПРОВОТОРОВА, ребрендинг был необходим, прежде всего для того, чтобы привести корпоративный бренд в соответствие с новой стратегией бизнеса и с новыми приоритетами. "Сегодня в фокусе нашего внимания находятся люди с их интересами, желаниями и потребностями. Мы создаем в России единое информационное пространство, где каждый с легкостью может реализовывать свои потребности в общении", - пояснил Провоторов.