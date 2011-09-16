FESCO бросила якорь

Совладелец Транспортной группы FESCO Сергей ГЕНЕРАЛОВ нашел выход из тупиковой ситуации с одним из транспортных активов – ОАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП). Конфликт FESCO и менеджеров порта исчерпан. Долю последних выкупил консорциум частных инвесторов, организованный «ВТБ капиталом» в интересах Генералова. По данным участников рынка, доля была выкуплена за $120 млн. В FESCO финансовых подробностей сделки не раскрывают.

В сентябре FESCO оформит операционный контроль над ВМТП, но фактически смена руководства уже произошла – 3 августа было объявлено о расторжении трудового договора с гендиректором Вячеславом ПЕРЦЕВЫМ. Временно обязанности гендиректора исполняет вице-президент FESCO по морскому дивизиону, управляющий директор ОАО «Дальневосточное морское пароходство» (базовая компания ТГ FESCO) Владимир КОРЧАНОВ.

FESCO купила 50% ООО «М-порт» – структуры, владеющей 95,6% акций ОАО «ВМТП», у Магнитогорского металлургического комбината в сентябре 2007 года. Актив обошелся в $90 млн – вдвое дороже того, что заплатил комбинат пятью годами ранее. Сергея Генералова цена не смутила. Тем более что со вторым владельцем ООО – ЗАО «Порт-Актив», близкого к менеджменту порта (в число учредителей ЗАО входят гендиректор порта Вячеслав Перцев и почетный президент Михаил РОБКАНОВ. – «ДК»), была договоренность о выкупе оставшихся 50% до конца прошлого года. Сделка не состоялась из-за разногласий по поводу цены.

«Мы не получили никаких предложений по цене, которые мы сочли хотя бы отдаленно соответствующими рыночным реалиям. Проще говоря, нам предлагали купить эти акции не просто дорого, а феноменально дорого», – рассказывал Генералов в интервью «Ведомостям». Бизнесмен попытался добиться смены гендиректора ВМТП, но наблюдательный совет порта не желал принимать решение о созыве внеочередного собрания акционеров («М-порт» даже в суд подавал по этому поводу).

Генералов нашел другой выход из ситуации. Долю «Порт-Актива» выкупил консорциум частных финансовых инвесторов. Сам «ВТБ капитал» в финансировании сделки не участвовал, он выступал консультантом. Сделка уже закрыта.

FESCO до конца 2011 года планирует консолидировать на своем балансе ВМТП, чтобы полностью интегрировать его бизнес в логистическую цепочку холдинга. «Мы планируем существенно расширить мощности порта под перевалку контейнеров, в том числе и за счет перепрофилирования части терминалов под эти цели», – сообщил вице-президент FESCO по корпоративным коммуникациям Станислав ВАРТАНЯН, подчеркнув, что детальных расчетов необходимого объема инвестиций для этого пока не проводилось.

Досье "ДК"

Транспортная группа FESCO – интермодальный оператор, объединяющий возможности морского, железнодорожного, автомобильного транспорта и стивидорного обслуживания в собственных терминалах в портах России и СНГ. Флот группы состоит из 48 судов общим дедвейтом около 800 млн тонн, в том числе 25 контейнеровозов суммарной вместимостью более 17 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Парк железнодорожного подвижного состава в управлении Группы – более 19 тыс. единиц. С 2007 года FESCO проявляет интерес к портовым активам (помимо доли в ВМТП, владеет 75% ООО «Владивостокский контейнерный терминал», работающего на территории Владивостокского морского торгового порта).

По словам Станислава Вартаняна, ВМТП наряду с «Владивостокским контейнерным терминалом» уже сегодня является «стратегическим элементом логистической цепочки» – как в отдельных сервисах, так и в целом в рамках перевозочного бизнеса группы. С интеграцией порта в составе FESCO эти связи усилятся.

По данным «ДК», для Вячеслава Перцева такое развитие ситуации оказалось не совсем ожидаемым. «Вячеслав Михайлович известен тем, что так просто не отступает. Проблема в том, что FESCO и «Порт-Актив» владели контролем над ВМТП на паритетных началах и для Генералова ситуация изначально была тупиковой. Другое дело, что Робканов и Перцев не единственные владельцы «Порт-Актива» (в настоящее время 100% акций «Порт-Актива» принадлежит ЗАО «Трансинком», акционерами которого выступают 7 человек, каждый из которых владеет по 14, 29% акций ЗАО. – «ДК») и вынуждены учитывать мнение остальных акционеров. Когда Генералов предлагал выкупить вторую половину порта в первый раз, Перцеву удалось убедить партнеров не соглашаться на предложенные условия, но от такого предложения, какое поступило во второй раз, уже не отказываются», – рассказывает источник «ДК». Стоит отметить, что под контролем «Трансинкома» (читай, Вячеслава Перцева и его партнеров) остались другие активы – 66, 88% акций ЗАО «Гостинично – оздоровительный комплекс» «Гавань», 19, 81% акций ЗАО «Порт-Ком» и др.