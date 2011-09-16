Опрос "ДК": почему вы остаетесь на Дальнем Востоке

Предварительные данные переписи населения только подтвердили актуальность проблемы миграции: регион теряет население.

Тем не менее наряду с теми, кто уезжает, есть и те, кто сознательно остается. «ДК» поинтересовался у своих читателей, что их удерживает в регионе, что является поводом для оптимизма и что может заставить уехать с Дальнего Востока?

Эльвира БЕЛОВА, генеральный директор салонов элитной мебели и света «Милленниум» (Владивосток, Хабаровск):

– Меняя место жительства, человек не меняется изнутри и, как показывает практика, продолжает наступать на те же грабли, поэтому те, кому плохо здесь, не всегда могут найти себя там, куда уезжают. Я, со своей стороны, не хочу поддаваться паническим настроениям и точно знаю: никто и ничего за нас не сделает. Строя свой собственный бизнес, предоставляя рабочие места, работая на созидание (не важно, в какой сфере), мы сами можем сделать жизнь в регионе комфортнее. 15 лет назад, открывая первое дизайн-бюро, я хотела познакомить приморцев с миром европейской мебели, сделать их дома уютнее, комфортнее и функциональнее. У нас получилось. Затем наши хабаровские клиенты сподвигли нас на открытие салона в столице ДФО… Мы предметно ощущаем плоды своих трудов, и это дает нам стимул развиваться дальше, расти вместе со своими клиентами, и я не исключаю варианты по дальнейшему освоению региона.

Да, сегодня из-за подготовки к саммиту жизнь в приморской столице комфортной не назовешь. От хандры спасают деловые поездки и путешествия. В частности, заряжает оптимизмом любимая Италия. Также в этом году я вошла в Экспертный совет Бизнес-Премии Приморского края, участвовала в отборе лучших топ-менеджеров и предприятий, и у меня есть все основания полагать, что деловой климат края будет становиться все более привлекательным.

Сергей ИЩЕНКО, генеральный директор ППО «Никольск», доктор технических наук, депутат Думы Уссурийского городского округа:

– Почему я не уезжаю? Потому что очень хочу, чтобы Россия вновь стала страной №1 в мире. А для этого предстоит проделать громадную работу в каждом регионе. Проблем на Дальнем Востоке и в Приморье по-прежнему остается много, и с ними надо разбираться системно и последовательно. Этим, к слову, обусловлено и мое стремление баллотироваться в парламент Приморья.

А главное, столько сил и души вложено в развитие производственного пищевого объединения «Никольск», в создание и работу одноименной ассоциации пищевых предприятий округа, что бросить это дело на полпути будет предательством по отношению и к людям, которые стоят за твоей спиной, и к потребителям, и к самому себе. Более того, мы медленно, но верно идем к тому, чтобы Уссурийск стал одной из точек роста пищевой промышленности региона. Для этого предпринимаем конкретные действия, направленные на поиск оптимальных способов взаимодействия производителей, переработчиков и представителей власти. И планируем открыть собственный агропромышленный комплекс, чтобы приостановить дальнейший развал сельского хозяйства. Для меня это имеет особое значение, поскольку сам я выходец из приморского села со 100-летней историей, и мне больно видеть, что происходит с русской деревней сейчас.

И, наконец, грядущий саммит, принятая впервые в России благодаря губернатору Приморья программа поддержки рыбопереработки, а также изрядное количество предпосылок, позволяющих преодолеть негативную демографическую ситуацию, внушают достаточно оптимизма для того, чтобы верить в хорошие перспективы Приморья и региона в целом.

Ирина ШЕХУНОВА, генеральный директор АЗИМУТ «Отель Владивосток»:

– Приморье – край контрастов. Мы живем в Азии, но относим себя к европейцам, летом ходим под парусами на острова, купаемся среди акул и занимаемся дайвингом, а зимой катаемся на лыжах, сноуборде и увлекаемся подледной ловлей. Мы живем в России, но чаще ездим за границу, чем к своим родственникам в Москву или на Байкал. Обладаем бескрайними просторами, полями и лугами, но при этом молоко покупаем дороже, чем на Камчатке. Во Владивосток ежегодно приезжают тысячи туристов из соседних стран, даже во время большой стройки к саммиту, а мы и этого счастья не понимаем. Мы ругаем власть за грязные улицы, но при этом сами не убираем за собой мусор на природе. У нас возводятся мосты, из окон квартир открывается панорама моря, а сам город Владивосток похож на Сан-Франциско. Разве я могу покинуть такой город навсегда?!

Ольга МОНАХОВА, директор АНО «Арт-Холдинг «Палаццо», учредитель «Первого Дальневосточного Центра Этикета» (Хабаровск):

– Ведя профессиональную деятельность на Дальнем Востоке, я продолжаю миссию своих легендарных предков и ставлю перед собой задачу повышения культурного уровня дальневосточников – бизнесменов, политиков, чиновников, придавая тем самым региональному бизнесу европейский лоск и приводя его к международному формату. Еще одна задача – создать региональный рынок художественных ценностей. Ведь если сделать акцент на культурный потенциал Дальнего Востока, можно быстрее достичь планки более развитых государств Европы и мира.

Илья АМИРХАНОВ, руководитель компании «Три желания» (Хабаровск):

– Фактически на Дальнем Востоке меня удерживает только какой-то необъяснимый патриотизм. А также осознание ответственности за тех людей, которые доверились мне и работают со мной. Друзья зовут меня переехать в Ванкувер, но я отказываюсь. Хотя по таким показателям, как инвестиционный климат, рынок сбыта, наличие административных барьеров и т.д. Дальневосточный регион, конечно, неблагоприятный. Но ситуация, пожалуй, понемногу все же меняется к лучшему...

Максим СОЛОМАХА, управляющий ОО «Владивостокский» Хабаровского Ф. ОАО «Русь-Банк»:

– Самые простые чувства удерживают меня в Приморье. И, прежде всего, любовь к краю, в котором родился. Я достаточно поездил по Дальнему Востоку и не готов отказываться от его красот. Здесь моя семья и многочисленные родственники, нуждающиеся в поддержке. Мои ощущения не позволяют мне сколько-нибудь сомневаться в прекрасном будущем Владивостока, его перспективах. Повод для оптимизма – уверенность в своих силах. Покинуть регион меня могут заставить разве что опасная для жизни и здоровья политическая либо экологическая обстановка.

Наталия СОЛОДОВА, генеральный директор ЗАО «Фоксэль» (Хабаровск):

– Ответить на данный вопрос мы решили всем коллективом, и вот что у нас получилось. Для 80% главным стимулом жить и работать на Дальнем Востоке является семья. 15% удерживает работа. В то же время только 24% опрошенных хотели бы остаться на Дальнем Востоке, 62% мечтают о жизни за границей, а 76% – о домике на берегу какого-нибудь теплого моря. Лично я уверена в том, что главной ценностью для человека должна оставаться Любовь, и, только опираясь на это чувство, можно и нужно выбирать место, где жить и работать.

Тарас ПАНАСЮК, директор компании «Аэро-такси» (Владивосток):

– Меня в регионе удерживает семья: жена не соглашается на переезд. Но, думаю, со временем он все равно случится, причем за рубеж: слишком много объективных «за», касающихся образования детей, медицинского обслуживания, безопасности и комфорта проживания. К тому же я полностью согласен с известным утверждением: Родина не там, где родился, а где тебе жить хорошо.

Лилия БАРКОВА, управляющая сетью итальянских заведений «Мауро Джанванни» (Владивосток):

– Что меня удерживает в регионе? Сын-школьник, которого не хочется срывать с места, и работа, которую я очень люблю. Я так долго выстраивала бизнес, которым управляю, что было бы обидно бросить все и уехать, поддавшись внезапному порыву или минутной слабости. Хочется насладиться получившимся результатом, хочется продолжать радовать наших гостей, открывая им новые горизонты итальянской кухни и ее вкусовых ощущений. Я оптимистка по натуре, и мне не надо искать специальный повод для того, чтобы поверить в перспективы региона. Если ты настроен на позитив, то видишь светлые стороны даже во временных трудностях, которые переживает сегодня город из-за масштабных строек и забитых автомобилями дорог.

Андрей КЛЕМЕНТЬЕВ, директор ООО «Эмили» (супермаркет «Сотка», Владивосток):

– Самое страшное, что люди потеряли надежду на то, что ситуация в регионе может измениться, и даже грандиозная саммитовская стройка не пробудила веру приморцев в лучшую жизнь. Поэтому молодежь, а также те, у кого есть родственники, живущие поближе к столице, перебираются на запад в поисках лучшей жизни, а финансово независимые люди предпочитают и вовсе покинуть Россию либо продолжают вести бизнес здесь, а семьи перевозят за рубеж. Что касается меня, то я люблю свой город и Приморье, я здесь родился и вырос, у меня здесь семья и все родственники, поэтому мысли о том, чтобы уехать с Дальнего Востока – во всяком случае, пока – нет.

Зоя ЛЮТИК, заведующая городским центром психотерапии и медико-социальной помощи Клинико-диагностического центра г. Владивостока:

– Каждый из нас придерживается в жизни своего формата, и несоответствие местности, в которой ты живешь и работаешь, твоему «я» приводит к сознательному или подсознательному поиску своего места на карте. Меня во Владивостоке устраивает все – и масштаб города, и природа, и ландшафт, и даже климат. Мне нравится, что я трачу совсем немного времени, добираясь из дома на работу и обратно, что до моря – рукой подать, что в сентябре, когда в России слякотная осень, в Приморье – бархатный сезон…

У Владивостока особенное, узнаваемое лицо. Безусловно, жаль, что многие вещи исчезают безвозвратно. Что уезжают люди, причем не самая худшая часть населения – амбициозные, умные, целеустремленные, – а миграционная замена не всегда бывает равноценной. И, наверное, с позиции хозяйки дома, я не стала бы начинать «ремонт» в городе одновременно и везде. Поэтому, что таить, иногда впадаешь в уныние, хочется топнуть ногой, все бросить и уехать. Но смотришь, как растут мосты, как тянутся ввысь возникшие на голом месте кампусы федерального университета на Русском, и хочется верить в то, что саммит действительно несет городу и его жителям хорошие перспективы. И даже, быть может, те, кто вчера уехал, начнут возвращаться…

На фото Эльвира БЕЛОВА.