Грандиозный вечер в честь 10-летия Бизнес-Клуба "ДИАЛОГИ" состоялся в Tigre de Cristall (Фоторепортаж)

Грандиозный вечер в честь 10-летия Бизнес-Клуба «ДИАЛОГИ» состоялся в ресторане Cascade комплекса Tigre de Cristall в четверг 11 августа во Владивостоке. Об этом сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Световой год – это расстояние, которое свет преодолевает за 365 дней. Диалоговский год – это расстояние, состоящее из успешных проектов, мероприятий, достигнутых амбициозных целей и задач, которые Клуб сообща преодолел за 365 дней. Каждый диалоговский год необычен и уникален. В отличие от традиционного, он отмечает начало Нового года в середине августа, а по насыщенности дней событиями, новостями и позитивом намного превосходит!

Если описать торжественный приём в честь Дня рождения Бизнес-Клуба «ДИАЛОГИ» главной мыслью, то она могла быть такой: «Бесконечность – не предел!». Бесконечное количество улыбок и поздравлений не подсчитать и не измерить. Атмосферную обстановку, созданную на мероприятии, отметили все гости.

Гостей вечера встречали автомобили Lexus, задавая тон элитарности и престижа. Вкуснейшее игристое итальянское вино от компании Secci, благородное шотландское виски от торгового дома «Арома», коллекция от всемирно известного модельера Алёны Миланской, AROMATIKA наполнила вечер эксклюзивными ароматами, торт для торжественного заседания предоставила кондитерская «Марков», с позитивным настроением Гостей приветствовали Мишки от компании «Мир Кондиционеров».

На праздник собралось более 100 гостей, среди которых консулы Японии, Вьетнама, Новой Зеландии, Партнёры и Друзья Бизнес-Клуба из Греции, Японии. С официальным поздравлением праздничное заседание посетили представители Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Дальневосточное представительство Агентство стратегических инициатив, Дума г. Владивостока и многие другие.

Бизнес-Клуб «ДИАЛОГИ» за 10 лет успешной работы стал брендом федерального и международного уровня. Сложно представить ход развития социально-экономической ситуации в регионе без присутствия в деловом мире Дальнего Востока Бизнес-Клуба с актуальными темами заседаний, интереснейшими спикерами и итоговых резолюций. Ну а совмещать приятное с полезным — особенно актуально для современных men in power – деловых, успешных, целеустремленных людей, входящих в Бизнес-Клуб «ДИАЛОГИ». Не удивительно, что удалось сделать несколько дел одновременно: с размахом отпраздновать день рождения, а также обсудить совместные планы, ведь нет ничего ценнее живого общения людей, стремящихся к знаниям и интеллектуальному развитию.

Партнёры праздничного заседания: «Джи1 Интертейнмент», Группа компаний «Саммит Моторс», ООО «Джей Рус», Вода «Серебряная», Music Men, Грузовой альянс «TROFIMOFF», Кондитерская «Марков», Группа компаний «Белоник», Типография «Полиграф Сервис Плюс», SECCI INN., ТМ «АРОМАТИКА», Семейное кафе-пекарня Pie Family, ТД «Арома», Дизайнер-модельер Алена Миланская.

Информационная поддержка заседания: Издательская компания «Золотой Рог», ГК «Время радио», журнал «Эffect», Дальневосточный маркетинговый центр «Мониторинг», «Туристско-информационный центр ПК», журнал «Автомир», РИА «Восток-медиа», филиал ФГБУ «Редакция Российской газеты г. Владивосток», журнал «Welcome», бизнес поисковик IPRIM.ru, журнал «Barlette», газета «Аргументы недели Приморье», ИА «ЕНВ» и многие другие.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фотографии предоставлены организаторами.