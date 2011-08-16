www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Бизнес-клуб «Диалоги» отметил 5-летие

16 Августа 2011, 09:34 | Владивосток

На прошлой неделе члены бизнес-клуб «Диалоги» отметили 5-летие со дня своего создания и чествовали агентство «Бабич и партнеры», которое стало организатором и бессменным двигателем проекта.

Отдавая дань личной активности президенту Бизнес-клуба «Диалоги» Инессе БАБИЧ, соорганизатор проекта, а ныне координатор клуба от «Единой России», депутат Законодательного Собрания Приморья Леонид ПРЕМИНГЕР сказал, что клуб из сообщества городских бизнесменов быстро вырос в краевой, а сегодня уже можно говорить, что он стал окружным. На торжественное заседание «Диалогов» приехали представители бизнеса из Хабаровского края, с Сахалина. Заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ считает, что свою миссию – площадки, где власть встречается с бизнесом, - клуб выполняет, потому проект оказался таким востребованным. На его заседаниях представители бизнеса вместе с депутатами и чиновниками дискутируют и ищут совместные пути решения проблем, стоящих перед развитием бизнеса и территории.

Именно поэтому Издательская компания «Золотой Рог» стала постоянным информационным партнером клуба.

Но жизнеспособность инициативы объясняется еще и тем, что на коммуникативной площадке «Диалогов» рождаются нужные бизнес-контакты. На торжество клуба в бизнес-центре «Хендэ» приехали руководители крупных компаний и мелкие предприниматели, банкиры и депутаты, при этом хозяйке удается создать атмосферу дружеской компании. Вот и юбилейное заседание «Диалогов» закончилось знаменитой фразой Инессы Бабич: «А теперь – общайтесь!».

Автор: Елена Бельцева
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru