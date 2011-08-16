Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-клуб «Диалоги» отметил 5-летие
На прошлой неделе члены бизнес-клуб «Диалоги» отметили 5-летие со дня своего создания и чествовали агентство «Бабич и партнеры», которое стало организатором и бессменным двигателем проекта.
Отдавая дань личной активности президенту Бизнес-клуба «Диалоги» Инессе БАБИЧ, соорганизатор проекта, а ныне координатор клуба от «Единой России», депутат Законодательного Собрания Приморья Леонид ПРЕМИНГЕР сказал, что клуб из сообщества городских бизнесменов быстро вырос в краевой, а сегодня уже можно говорить, что он стал окружным. На торжественное заседание «Диалогов» приехали представители бизнеса из Хабаровского края, с Сахалина. Заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ считает, что свою миссию – площадки, где власть встречается с бизнесом, - клуб выполняет, потому проект оказался таким востребованным. На его заседаниях представители бизнеса вместе с депутатами и чиновниками дискутируют и ищут совместные пути решения проблем, стоящих перед развитием бизнеса и территории.
Именно поэтому Издательская компания «Золотой Рог» стала постоянным информационным партнером клуба.
Но жизнеспособность инициативы объясняется еще и тем, что на коммуникативной площадке «Диалогов» рождаются нужные бизнес-контакты. На торжество клуба в бизнес-центре «Хендэ» приехали руководители крупных компаний и мелкие предприниматели, банкиры и депутаты, при этом хозяйке удается создать атмосферу дружеской компании. Вот и юбилейное заседание «Диалогов» закончилось знаменитой фразой Инессы Бабич: «А теперь – общайтесь!».
Новости тематики
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
Новости раздела
- Во Владивостоке отель торжественно сменил вывеску и владельца
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Последние рельсы уйдут со Светланской
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Гендиректор группы "Сумма" вновь возглавила совет директоров Дальневосточного морского пароходства
- Незаконные торговые точки пошли под снос
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Суда made in Хабаровский край
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Сахалин в ожидании нового Чехова
- Пять центров роста Чегдомына