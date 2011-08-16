Бизнес-клуб «Диалоги» отметил 5-летие

На прошлой неделе члены бизнес-клуб «Диалоги» отметили 5-летие со дня своего создания и чествовали агентство «Бабич и партнеры», которое стало организатором и бессменным двигателем проекта.

Отдавая дань личной активности президенту Бизнес-клуба «Диалоги» Инессе БАБИЧ, соорганизатор проекта, а ныне координатор клуба от «Единой России», депутат Законодательного Собрания Приморья Леонид ПРЕМИНГЕР сказал, что клуб из сообщества городских бизнесменов быстро вырос в краевой, а сегодня уже можно говорить, что он стал окружным. На торжественное заседание «Диалогов» приехали представители бизнеса из Хабаровского края, с Сахалина. Заместитель председателя ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ считает, что свою миссию – площадки, где власть встречается с бизнесом, - клуб выполняет, потому проект оказался таким востребованным. На его заседаниях представители бизнеса вместе с депутатами и чиновниками дискутируют и ищут совместные пути решения проблем, стоящих перед развитием бизнеса и территории.

Именно поэтому Издательская компания «Золотой Рог» стала постоянным информационным партнером клуба.

Но жизнеспособность инициативы объясняется еще и тем, что на коммуникативной площадке «Диалогов» рождаются нужные бизнес-контакты. На торжество клуба в бизнес-центре «Хендэ» приехали руководители крупных компаний и мелкие предприниматели, банкиры и депутаты, при этом хозяйке удается создать атмосферу дружеской компании. Вот и юбилейное заседание «Диалогов» закончилось знаменитой фразой Инессы Бабич: «А теперь – общайтесь!».