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В аэропорту Владивосток работают два заправщика
Группа компаний «Аэрофьюэлз» выполнила 10 августа первую заправку Боинга-767 авиакомпании «Трансаэро», осуществляющего регулярный рейс Владивосток-Санкт-Петербург, сообщили РИА PrimaMedia в компании.
В главном аэропорту Приморья самолеты «Трансаэро» обслуживают две компании, входящие в группу «Аэрофьюэлз» - топливозаправочный комплекс «ТДК Аэрофьюэлз», осуществляющий прием, хранение и выдачу авиаГСМ, и филиал компании «Аэрофьюэлз Камчатка», непосредственно заправляющий «в крыло». Компании работают в аэропорту Владивостока с конца 2010 года. ГК «Аэрофьюэлз» – один из крупнейших операторов аэропортовых топливозаправочных комплексов (ТЗК) в России, владеет сетью из 15 ТЗК, оказывает услуги по топливообеспечению в 25 аэропортах - от Пскова до Петропавловска-Камчатского, а также в более чем 900 аэропортах мира. Во Владивостоке она также обеспечивает топливом рейсы «Аэрофлота» и корейской авиакомпании «KoreanAir».
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