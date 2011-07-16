Бизнес-диалоги о cтратегии иностранных автопроизводителей

Темой очередного, уже 54-го по счету, заседания бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнеса ДФО была выбрана актуальная для региона «Стратегия иностранных автопроизводителей на российском рынке». Главными спикерами стали генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток) Михаил КУЗНЕЦОВ и сервис-инструктор Toyota Motor Corporation Дмитрий КОВАЛЕВ.

Открывая заседание, председатель совета бизнес-клуба «Диалоги», президент ООО «PR-агентство Бабич и Партнеры» Инесса БАБИЧ отметила, что в настоящее время для большинства автоконцернов наша страна вошла в десятку самых крупных рынков сбыта, а у наиболее удачливых уже занимает первые места.

«Несмотря на последствия кризиса, российский рынок все еще остается очень «вкусным» для иностранных автоконцернов, – говорит Михаил Кузнецов. – Если в США, согласно статданным, на 1 тыс. жителей приходится 765 автомобилей, в Японии – 543, то в России всего 156. В частности, в сентябре в Хабаровске планируется открытие современного дилерского центра Toyota общей площадью около 3 тыс. кв.м, строительство которого началось год назад. Мы очень рассчитываем, что после открытия этого центра нам предоставят право продавать в Хабаровске Lexus».