www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.95 р. 100 JPY: 57.48 р.
EUR: 73.31 р. 10 CNY: 96.47 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Бизнес-диалоги о cтратегии иностранных автопроизводителей

16 Июля 2011, 01:47 | Владивосток

Темой очередного, уже 54-го по счету, заседания бизнес-клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнеса ДФО была выбрана актуальная для региона «Стратегия иностранных автопроизводителей на российском рынке». Главными спикерами стали генеральный директор ЗАО «Саммит Моторс» (Владивосток) Михаил КУЗНЕЦОВ и сервис-инструктор Toyota Motor Corporation Дмитрий КОВАЛЕВ.

Открывая заседание, председатель совета бизнес-клуба «Диалоги», президент ООО «PR-агентство Бабич и Партнеры» Инесса БАБИЧ отметила, что в настоящее время для большинства автоконцернов наша страна вошла в десятку самых крупных рынков сбыта, а у наиболее удачливых уже занимает первые места.

«Несмотря на последствия кризиса, российский рынок все еще остается очень «вкусным» для иностранных автоконцернов, – говорит Михаил Кузнецов. – Если в США, согласно статданным, на 1 тыс. жителей приходится 765 автомобилей, в Японии – 543, то в России всего 156. В частности, в сентябре в Хабаровске планируется открытие современного дилерского центра Toyota общей площадью около 3 тыс. кв.м, строительство которого началось год назад. Мы очень рассчитываем, что после открытия этого центра нам предоставят право продавать в Хабаровске Lexus».

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru