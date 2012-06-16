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Почта России во Владивостоке заговорит на нескольких языках
ВЛАДИВОСТОК, 16 июня, ZRPRESS. Федеральный почтовый оператор проведет ряд мероприятий в рамках подготовки к проведению саммита АТЭС-2012 во Владивостоке: в работе отделений почтовой связи будут задействованы мультиязычные волонтеры.
Вопросы эффективного использования возможностей Почты России при проведении инвестиционного форума АТЭС в во Владивостоке стали главной темой встречи Андрея Брика, директора Приморского филиала ФГУП «Почты России» с вице-губернатором Приморского края Иваном Мостовичем. В ходе совещания особое внимание было уделено вопросу организации работы Почты России в дни проведения Саммита.
Учитывая международные требования о доступности почтовых услуг в терминалах международных аэропортов, уже ведутся работы для размещения пункта почтовой связи в новом аэровокзальном комплексе г. Владивостока.
В ближайшее время состоится выпуск почтовой продукции с символикой АТЭС и знаменитыми объектами инфраструктуры Владивостока. В сентябре, в дни проведения саммита, Почта России организует филателистическую выставку и спецгашение конверта первого дня, что станет ценным подарком для филателистов всего мира.
Взаимодействие с краевой администрацией и руководством Дальневосточного федерального университета позволило положительно решить вопрос о предоставлении Почте России помещения в новом кампусе университета на острове Русский - месте проведения Саммита. Теперь обслуживание жителей острова и студентов университета станет более комфортным.
«Золотой Рог».
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