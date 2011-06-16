Паромщики саммита АТЭС отменили забастовку

Моряки трех паромов, обслуживающих стройки саммита АТЭС на о. Русский, до сих пор не получили деньги, но бастовать передумали.

Во Владивосток прибыл руководитель ЗАО «Санкт-Петербургское морское пароходство» Николай КОРЯКИН. Он встретился с тремя экипажами своих паромов и пообещал выплатить зарплату, заверив: "Вот сейчас со мной рассчитаются, и я выдам вам деньги за апрель". И тут же пригрозил: "Но если вы устроите забастовку, то я вас уволю за невыход на работу. Вы законы не знаете".

Моряки испугались увольнения и решили отменить забастовку, назначенную ранее на 15 июня. Об этом "ЗР" сообщила жена одного из моряков.

Напомним, около 60 владивостокских моряков, которые работают на трех паромах ЗАО «Санкт-Петербургское морское пароходство» - «Денис Ветчинов», «Алексей Шиманский» и «Анатолий Корякин» - до сих пор не получили зарплату за апрель и май.

Как ранее писал "ЗР", плавсостав местный, все моряки из Владивостока. А вот паромы, перевозящие грузы для строек саммита АТЭС, принадлежат ЗАО «Санкт-Петербургское морское пароходство». Работодатель ссылается на низкую загрузку паромов и на то, что с ним не рассчитываются заказчики.

- Как только появляются средства - выплачиваем морякам деньги. Компания ежемесячно несет убытки по 4 миллиона рублей, потому что нет заказов. Один паром простаивает, а два выполняют в лучшем случае один рейс в день. Скорее всего, будем выводить суда из эксплуатации, - пояснил руководитель ЗАО «Санкт-Петербургское морское пароходство» Николай КОРЯКИН.

Кроме моряков требуют зарплату и строители на Русском.

