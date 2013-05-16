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Во Владивостоке по решению суда катамаран для саммита обрел законного владельца

16 Мая 2013, 12:35 | Владивосток

Пятый арбитражный апелляционный суд подтвердил право собственности ОАО "Восточная верфь" на строящийся пассажирский катамаран, а также обязал ООО "Пасифико Марин" передать ОАО "Восточная верфь" проектную и техническую документацию судна.

В августе 2010 года ОАО «Восточная Верфь» приобрело проект пассажирского катамарана по контракту с австралийской фирмой. 15 ноября того же года между Департаментом промышленности и транспорта Приморского края и ОАО «Восточная Верфь» заключен государственный контракт на поставку морского катамарана. Для осуществления работ по строительству корпуса судна было привлечено ООО «Пасифико Марин».

В целях оформления права собственности на строящееся судно для дальнейшего его документального оформления и передачи по окончании строительства покупателю – Администрации Приморского края с регистрацией перехода права собственности на судно на имя покупателя, ОАО «Восточная верфь» обратилось к капитану морского порта Владивосток с заявлением о регистрации строящегося катамарана. В регистрации было отказано на том основании, что в реестре строящихся судов уже содержится запись о зарегистрированных правах другого собственника – ООО «Пасифико Марин».

ОАО «Восточная верфь», полагая, что право собственности на судно, строящееся им по государственному контракту, равно как и право на проектную и техническую документацию, приобретённую им для постройки судна, принадлежит ему, обратилось в суд с настоящими требованиями.

Решением от 20 декабря 2012 года Арбитражный суд Приморского края удовлетворил исковые требования и признал право собственности за ОАО «Восточная верфь», обязал ответчика передать проектную и техническую документацию пассажирского катамарана, поскольку у ООО «Пасифико Марин» правовые основания для владения катамараном отсутствуют, а исполнителем государственного контракта и, соответственно, собственником судна является ОАО «Восточная верфь».

Пятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения это решение в судебном заседании 15 мая 2013 года.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пятый арбитражный апелляционный суд, г. Владивосток
Теги: Восточная верфь  собственность  суд  саммит АТЭС 



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Комментарии

  • Блондинка12:56, 16.05.2013#

    Хочу такой катамаран на свадьбу:)

  • Псевдоним13:23, 16.05.2013#

    потому что ты блондинка. .

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