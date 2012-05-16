Нефтегазохимический кластер станет локомотивом экономики Приморского края

Предстоящий саммит АТЭС уже дал Приморью и Владивостоку неплохой импульс для дальнейшего развития. Теперь пришло время воспользоваться предоставленным шансом. Например, совершить прорыв в новом для региона нефтегазохимическом производстве.

«Во время подготовки к саммиту большая часть края оказалась несправедливо «забытой». Нам нужно наверстывать упущенное, причем опираясь на собственные силы и средства. Потенциал у Приморья есть, но он требует нестандартных подходов и решений. Только смелость ученых-экономистов и заинтересованность власти могут реализовать эти возможности», - отмечает председатель комитета по экономической политике и собственности Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ.

В прошлом году по поручению Владимира ПУТИНА был разработан план развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года (называемый еще 6-тикластерный план). Создание 6 нефтегазохимических кластеров, в том числе Дальневосточного, позволит добиться сокращения затрат на логистику сырья и сбыт готовой продукции, экономии капитальных и операционных затрат. Плюс - повысит привлекательность территорий для инвестиций.

Предполагается, что реализация программы позволит к 2030 году увеличить более чем в два раза собственное производство пластиков, которые заменят импортную продукцию. В Минэнерго полагают, что реализация «кластерной программы» позволит увеличить ВВП на 650 млрд рублей в год, создав в стране порядка 30 тыс. новых рабочих мест.

В истории России не было более благоприятного момента, чем нынешний, для вывода нефтехимии страны на роль одного из мировых лидеров, считает Алексей КОНТОРОВИЧ, председатель Научного совета РАН по проблемам геологии и разработки месторождений нефти и газа, научный руководитель Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А.Трофимука Сибирского отделения РАН.

Ключевая структурная проблема российской нефтегазохимической отрасли - дефицит мощностей для производства мономеров. Она формируется под влиянием целого комплекса факторов, которые характерны для большинства сложных производств.

«Отечественных нефтехимических предприятий мало, все они достаточно мелкие, их основные фонды устарели и не справляются с предельным уровнем загрузки. Неразвитая инфраструктура накладывает определенные ограничения по транспортировке нефтегазохимического сырья и экспорту его дополнительных объемов на сопредельные рынки. Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере технического регулирования нефтегазохимии, недостаточная эффективность инвестиционного процесса и неразвитость внутреннего рынка препятствуют притоку капитала в отрасль», - отмечает заместитель министра энергетики РФ Сергей КУДРЯШОВ.

Кластерное производство базовых мономеров успешно развивается во всем мире. Оно эффективнее и выгоднее, чем строительство отдельных предприятий. Эффект кластера заключается в том, что предприятия в нем расположены компактно, совместно используют общую инфраструктуру, что снижает издержки, и взаимно дополняют друг друга в технологическом плане. Кроме того, производство кластеров предусматривает наличие сырья на входе и готовой продукции на выходе. Транспортные издержки, таким образом, сводятся к минимуму, поэтому продукция обладает более высокой конкурентоспособностью.

В основе каждого нефтехимического кластера лежат пиролизные мощности, вокруг которых создаются производства пластиков и каучуков, а также производства по изготовлению конечных изделий из продуктов нефтегазохимии. Исходя из расположения существующих мощностей, источников сырья и планов компаний по развитию действующих/строительству новых производств, в плане выделено 6 кластеров по географическому признаку: Западно-Сибирский, Поволжский, Каспийский, Восточно-Сибирский, Северо-Западный и Дальневосточный.

Дальневосточный кластер планируется развивать на основе сырьевой базы юга Якутии, частично с вовлечением сырья с других месторождений Восточной Сибири, а также ресурса на базе ВСТО. Продукция нефтехимических производств частично будет отправляться на экспорт. Но кроме этого, власти Приморья рассматривают возможность создания непосредственно на территории края новых производств по переработке полимеров в конечную продукцию.

Согласно Плану-2030 «ядром» Дальневосточного кластера должны стать три производства, выпускающих крупнотоннажную продукцию: «Роснефти», «Газпрома» и «Сибура». К реализации своих планов уже приступила «Роснефть» - в районе поселка Врангель Находкинского городского округа «дочка» нефтяного гиганта - Восточная нефтехимическая компания - проектирует нефтехимический комплекс, который должен стать крупнейшим в России. В марте 2012 года свои планы обозначил и «Газпром» - компания собирается создавать производство на территории Дальневосточного федерального округа.

Сегодня суммарные мощности российских нефтехимических компаний значительно уступают производителям в странах АТР. Согласно данным Минэнерго, создание новых мощностей поднимет объем производства этилена в России к 2030 году в 4,8 раза.

Досье "ЗР"

Нефтехимический комплекс Роснефти в Приморском крае предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и полипропилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Мощности I очереди проекта составят 3,4 млн тонн сырья в год. На первом этапе НХК будет перерабатывать нафту и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с Комсомольского НПЗ, а также нафту с Ачинского НПЗ и Ангарской НХК.

Что же даст Дальнему Востоку создание нефтегазохимического кластера? Во-первых, новые принципы интеграции - как в рамках одной химической отрасли, так и в смежных отраслях - начиная от строительства космических кораблей и автомобилей и заканчивая изготовлением тары для рыбы. Во-вторых, кластер даст возможность аккумулировать интеллектуальный потенциал региона. Дальнему Востоку дан уникальный шанс инновационно-технологического рывка. Кластер - это новые производства, тысячи рабочих мест, высокий уровень жизни. Не поддержать эту идею значило бы лишить регион всех этих возможностей.

Отметим, что вопросы развития новой отрасли будут рассмотрены 17 мая на конференции «Развитие нефтегазохимического кластера в Приморском крае», организатором которой выступает администрация Приморья. В конференции планируется участие представителей федеральных органов исполнительной власти, научного сообщества, краевых отраслевых ведомств, бизнес-структур и образовательных учреждений.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, «Золотой Рог».