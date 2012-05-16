Тайм-менеджмент: Как все успевать?

Еще четыре года назад я был намного больше уверен в эффективности всех методов планирования времени, чем сейчас. Что же поколебало мою уверенность? Я задумался над тем, почему люди, работающие в разных областях, попадают в столь похожие ситуации.

Вы покупаете тренажер, но используете его как вешалку для одежды. При этом ваш приятель вовсю крутит педали в своем директорском кабинете. Обещаете себе начать новую жизнь с нового года (месяца, понедельника), но сдержать обещание, как правило, не удается. А вот одноклассник как-то начал новую жизнь с понедельника, и она у него сейчас яркая и толковая.

Покупаете дорогущий ежедневник или смартфон, идете на тренинг по тайм-менеджменту, а потом разочарованно всем рассказываете, что «со мной это не работает». Но сотни таких же, как вы, генеральных директоров бодро пользуются диаграммами Ганта, методом «Альпы», применяют принцип Парето – и успешно планируют свое время.

Почему так происходит? Почему для кого-то методы тайм-менеджмента – настоящее подспорье, а для других это не более чем бесполезная игрушка? Конечно, роль играет внутренняя дисциплина, но дело не только в этом. К примеру, ни ежедневники, ни достаточно удачный MS Outlook у меня так и не прижились. Я прекрасно без них обхожусь и при этом не страдаю от патологической нехватки времени. Ответ пришел неожиданно. Так случилось, что я знаком с несколькими людьми, которые считаются успешными тайм-менеджерами; они написали книги по этой теме, их опыт эффективного управления временем можно назвать образцовым. Так вот, в их книгах описаны они сами! Свои методы они вырабатывали, анализируя себя. Это и есть ответ на вопрос, почему метод не всем приносит пользу: мы разные, и способ, эффективный для одного, другому ничего не даст.

В чем же суть разных методов? Например, хронометраж – это поминутная запись всего, что вы делаете в течение рабочего дня. Первая запись – время появления на работе и дело, к которому вы приступили. Например: «8:00 – пришел на работу, включил компьютер, загрузил программы». Следующая точка – смена деятельности. Как только вы меняете род занятия, тут же смотрите на часы, записываете время (с точностью до минуты) и дело, на которое переключились. Вторая и последующие записи могут выглядеть так: «8:10 – составил план на день», «8:22 – отвечаю на письма». Последняя запись фиксирует ваш уход домой. С помощью такого хронометража вы получите четкую информацию о том, чем занимались в течение рабочего дня и сколько времени (с точностью до минуты) потратили на каждое дело. Хронометраж желательно провести на протяжении одной-двух недель. По результатам сразу станет ясно, на что вы тратите больше всего времени (обычно это какие-то ерундовые дела). Следующий шаг – принять решение о том, что вы исключаете из своего графика (те самые несерьезные занятия, поглощающие значительную часть дня).

MS Outlook – это почтовая программа. Используя вкладку «Календарь», можно несколькими щелчками мышки составлять планы на любой день и любое время, назначать встречи сотрудникам. Программа будет напоминать обо всех запланированных делах (периодичность напоминания вы можете выбирать). Вкладка «Контакты» хранит все номера телефонов, адреса электронной почты и любую другую информацию о ваших коллегах и партнерах. Программа синхронизируется со смартфонами.

Пирамида Франклина позволяет, исходя из вашей главной цели, определять текущие и долгосрочные планы и не отвлекаться на лишнее. Планирование идет от общего (глобальных желаний и задач) к частному (краткосрочным целям и плану дня). Если вы точно знаете, к чему стремитесь в своей жизни, то все ваши планы легко выстраиваются и конкретные задачи логично вытекают из более общих. Весь жизненный распорядок, таким образом, подчинен достижению главных жизненных целей.

Карта желаний - это визуальная фиксация ваших идей и желаний. Из журналов, газет, Интернета нужно вырезать (распечатать) картинки, на которых изображено то, чего вам хочется достичь или что вы хотите иметь. Приклейте картинки в любом порядке на лист ватмана и прикрепите его на стену на работе или дома – там, где вы будете видеть картинки каждый день много раз. Это поможет вам никогда не забывать о своих желаниях и оценивать все свои действия как приближающие вас к цели или нет. В отличие от предыдущего метода, при использовании карты желаний важность или неважность конкретных действий оценивается скорее подсознательно. Но результат есть! Люди, которые применяют этот метод, через год-два осуществляют больше половины желаний, включенных в карту.

План дел на месяц. Это лист со списком задач, которые нужно решить за месяц. В других планировщиках дела могут быть разбиты на маленькие подзадачи. Но важно не забывать, для чего вы занимаетесь всеми этими мини-делами.

Метод «Альпы». Предполагает разработку такого плана, чтобы рабочий день был загружен делами не более чем на 60–70%. Кроме того, выполнение всех задач не нужно привязывать к конкретному времени – вы должны просто видеть список того, что намереваетесь сделать. Так как ежедневно возникает множество мелких непредвиденных обстоятельств (вам звонят, пишут, к вам заходят за советом, сломался принтер, погас свет и т. п.), то выполнить все запланированные дела невозможно (нужно 100% рабочего дня), а попытка все успеть только вводит в состояние стресса. Для использования метода нужно уметь делегировать задачи – это-то и освободит ваше время. Выпишите все дела, которые вы хотите сделать. Затем посчитайте, сколько времени займет каждое из них и сколько часов получится в сумме. Теперь определите, сколько длится 60%-й отрезок вашего рабочего дня и оставьте в списке только те задачи, которые вы успеете решить за это время.

Планирование времени – это выбор наших приоритетов. Определить их вы можете либо логически (пирамида Франклина), либо с помощью образов (карта желаний). Однако главное при планировании – точно знать, к чему вы стремитесь. Тогда список ваших ежедневных задач выстроится сам собой. А если в голове каша – планирование невозможно.

Александр МАКАРОВ, бизнес-тренер.

«Золотой Рог».