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«Ростелеком» предлагает начать работу в компании с практики

16 Мая 2012, 00:01 | Владивосток

Компании, заинтересованные в динамичном развитии, все чаще обращают внимание на молодежь: амбициозные, креативные, мобильные, уже сегодня они нужны работодателям.

Успешный опыт привлечения на практику студентов учебных заведений, а затем трудоустройство наиболее результативных из них в компанию, уже имеют региональные филиалы ОАО «Ростелеком» на Дальнем Востоке.

«Работу по привлечению студентов на практику мы начали с того, что собрали потребность в практикантах от всех региональных филиалов - на сегодняшний день поступило 199 заявок, - рассказывает о проекте начальник отдела подбора и развития персонала «Ростелеком - Дальний Восток» Марианна НАГОРНАЯ. - Для привлечения студентов на практику у нас запланирован ряд мероприятий. Например, Приморский филиал и МРФ ДВ (предлагаю не разграничивать) уже приняли участие в ярмарках вакансий: 19-20 апреля ярмарка прошла в администрации Приморского края, ее организатором выступал ДВФУ, 26 апреля - во ВГУЭС. На ярмарках собрали большое количество резюме - заинтересованность в практике у студентов была очень высокая. Следующий этап - заключение договоров о сотрудничестве с вузами и средне-специальными учебными заведениями Дальнего Востока».

Кроме того, «Ростелеком - Дальний Восток» стал участником краевого конкурса для студентов и выпускников вузов «Золотой диплом». Конкурс также призван привлечь в компанию инициативных студентов и выпускников, заинтересованных в построении карьеры в телекоммуникационной отрасли.

В самой компании для прохождения практики выделены несколько направлений, по которым потребность в молодых специалистах наиболее высока. Прежде всего это техническое и IT-направление, а также коммерческий и экономический блоки. Отбор студентов будет проводиться на конкурсной основе и состоять из нескольких этапов: резюме, тестирование, оценка личностных компетенции. На период прохождения практики для каждого студента формируется индивидуальный план. По итогам практики лучшие из лучших студентов будут награждены именными стипендиями ОАО «Ростелеком», некоторые получат предложения о работе.

Но трудоустроиться в компанию может не только тот, ктопрошел практику в компании. Выпускников, уже имеющих на руках диплом, готовы рассматривать на начальные позиции во все подразделения при наличии вакансий. Если молодой специалист хочет работать в компании, у него высокая мотивация к работе, обучению и развитию, то у него есть все шансы стать сотрудником компании. По словам специалистов по подбору персонала «Ростелеком - Дальний Восток», опыт работы - дело наживное. Система наставничества, работающая в компании, дает свои результаты, и молодые специалисты достаточно быстро получают необходимые для работы навыки.

Примеры успешного старта молодых специалистов уже есть. Кристина ГЕРАСИМОВА в прошлом году с красным дипломом окончила МГУ им. Невельского по специальности «Управление персоналом». В сентябре была трудоустроена в отдел подбора и развития персонала «Ростелеком - Дальний Восток». Сегодня она не только самостоятельно закрывает вакансии, но и является куратором проекта по организации студенческих практик.

«Работая в крупной компании, очень быстро набираешься опыта, - считает Кристина. - Конечно, на первом этапе было сложно - масштабные проекты, много новой информации. Но это позволяет мобилизоваться, поставить перед собой цель и научиться ее достигать. С опытом приходит и уверенность, и профессионализм. Поэтому когда студенты будут проходить в нашей компании практику, это сильно поможет им в дальнейшей работе».

Олеся САМОДЕЛОВА, несмотря на то что еще является студенткой пятого курса ВГУЭС и сейчас пишет диплом, уже работает в Приморском филиале ОАО «Ростелеком».

«Я только заканчиваю вуз, но о будущем уже нужно думать, - говорит Олеся. - Поэтому не дожидаясь получения диплома, я написала резюме и отправила его в разные компании. Получила ответ из «Ростелекома», прошла несколько собеседований, и меня пригласили на работу. Я этому очень обрадовалась: крупная, успешная компания в самом начале карьеры - это большая удача. Совмещать работу и написание диплома сложно: нужно входить в новый для себя вид деятельности, многому учиться. Но у нас хороший коллектив - все сотрудники очень радушные, улыбчивые, готовые научить и всегда прийти на помощь».

Всех, кто уже во время учебы хочет получить бесценный опыт работы в крупной компании и дополнить теоретические знания практическими навыками, кто намерен строить карьеру и добиваться поставленных целей, кто готов учиться работать в команде и развивать собственный потенциал, ждут в компании «Ростелеком». Это лучший старт будущей блестящей карьеры.

Елена ЛЕНСКАЯ, «Золотой Рог».

Автор: Елена Ленская
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