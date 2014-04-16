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Путин поручил до 15 июня создать ОЭЗ во Владивостоке
"С учетом ранее данных поручений президента РФ создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа в городе Владивостоке и обеспечить финансирование мероприятий по строительству объектов ее производственной инфраструктуры", - говорится на сайте Кремля
В документе отмечается, что крайний срок выполнения - 15 июня текущего года.
Ранее сообщалось, что на создание ОЭЗ из федерального бюджета предлагается выделить 6,5 млрд рублей в 2015-2017 гг.
Согласно расчетам, объем отчислений в бюджеты всех уровней от ОЭЗ и ее резидентов должен достичь 32,3 млрд рублей за 10 лет (2014-2023 гг.). Планируется, что в федеральный бюджет поступит 26,3 млрд рублей, в краевой бюджет - 3,2 млрд рублей, в местный бюджет - 0,6 млрд рублей. Основные поступления в бюджеты будут обеспечены, в том числе, НДС, таможенными платежами и акцизами. Неналоговые доходы бюджета (арендные платежи) составят 2,1 млрд рублей.
В настоящее время пуже олучены подтверждения от компаний - потенциальных резидентов ОЭЗ ППТ - о готовности реализовать на территории планируемой ОЭЗ инвестиционные проекты с общим объемом инвестиций 20,6 млрд рублей. В частности, ООО "Соллерс - Дальний Восток" подтвердило готовность осуществлять функции управляющей компании по координации реализации проекта создания ОЭЗ, а также приняло на себя обязательства привлечь не менее 50% запланированного объема внебюджетных инвестиций в создание и функционирование ОЭЗ.
Завод MazdaSollers выделит 15,8 млрд рублей, логистический комплекс PacificLogistic - 3,7 млрд рублей, производители автокомпонентов (компании Японии и Южной Кореи) - 1,1 млрд рублей.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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