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Во Владивостоке выгоднее сдавать недвижимость в аренду, нежели продавать

16 Апреля 2013, 23:40 | Владивосток

Объем рынка продажи нежилых помещений в первом квартале 2013 г. во Владивостоке составил 6,676 млрд рублей и представлял перечень из 264 объектов недвижимости. Еще 688 объектов были представлены на рынке аренды нежилых помещений, подсчитали в ООО «Индустрия-Р»

В структуре предложения продаж на рынке нежилой недвижимости на долю офисов приходилось 46,21% площадей помещений, или более 47 тыс. кв. метров, на торговые площади (14 631 кв. метров) и помещения в многофункциональных комплексах, или МФК (21 191 кв. метров), - по 22,77%, а на склады (13 653 кв. метров) и производственные помещения (13 671 кв. метров) - по 4,17%.

Однако в рублях доли предложения типов нежилой недвижимости распределялись заметно разительнее. На офисы приходилось 3 млрд 265,231 млн рублей, или 49%, на помещения в МФК -1 млрд 341,452 млн рублей (20%), на торговые помещения - 1 млрд 145,910 тыс. рублей (17%), на складские – 520,500 млн рублей (8%), на производственные - 403 млн рублей (6%).

На рынке аренды непроизводственных помещений по предложению площадей в первом квартале доминировали склады. На них приходилось 124 755 кв. метров, или 48%. Доля офисных помещений составляла 55 669 кв. метров, или 21%. На торговые помещения приходилось 51 412 кв. метров, или 20%. Помещения в МФК - 14 876, или 6%. И 13 618 кв. метров приходилось на предложение производственных помещений. По всем сегментам этого рынка предложение составляло около 260 300 кв. метров.

Естественно, количественное предложение аренды объектов нежилой недвижимости заметно в пользу более дорогих, небольших, но прибыльных помещений. Доля офисов составляла около 37,8%, торговых помещений - около 30,4%, складов - около19,3%, помещений МФК - около 7,6%.

В первом квартале во Владивостоке отмечалось снижение средней цены на «квадрат» офисных помещений на 6,05% - с 87 650 рублей в четвертом квартале 2012 года до 82 667 рублей - в минувшем. За это же время «квадрат» торговых помещений подешевел на 3,03% - соответственно с 92 010 рублей до 89 226. Средняя цена «квадрата» на нежилые помещения снизилась на 13,16% - с 80 260 до 69 699 рублей. Средний «квадрат» складских помещений в минувшем квартале продавался по 41 008 рублей. «Квадрат» производственных помещений подешевел на 3,56% - с 38 721 до 37 390 рублей.

Аналитики «Индустрии-Р» полагают, что в целом рынок продаж идет вниз, так как рынок аренды идет вверх, то есть на сегодня выгоднее сдавать недвижимость в аренду, нежели продавать.

Действительно, в первом квартале умеренно подросла аренда офисов. Так, средняя ставка в офисных зданиях за квартал выросла с 975 рублей в четвертом квартале прошлого года до 1001 в первом квартале этого, или на 2,62%, а средняя ставка в целом по офисным помещениям Владивостока, предлагаемым в аренду, - соответственно с 858 до 897 рублей, или на 4,36%.

Очень резко за это же время выросли ставки аренды торговых помещений. В среднем за «квадрат» - с 1 401 рубля до 1 749, или на 24,88%. Вероятно, это одна из причин заметного повышения цен на торговый ассортимент.

Ставка аренды среднего «квадрата» производственного помещения подросла с 355 до 372 рублей, или на 4,44%, на нежилые - с 845 до 856 рублей, или на 1,26%.

Снижение размера ставки аренды коснулось лишь складских помещений - они подешевели с 327 рублей за «квадрат» в месяц до 303, или на 7,54%.

В целом причина роста этого рынка объясняется «весенним повышением активности».

Из участков земли, предложенных во Владивостоке в первом квартале под коммерческое строительство, максимального значения достигла средняя сотка под административное здание, предлагаемая по 4,356 млн рублей. Минимальная цена предложения была на порядок ниже – 46,198 тыс. рублей за сотку под строительство складского здания. Сотка под многоэтажное строительство на рынке Владивостока предлагалась в среднем по 1 млн 701,413 тыс. рублей.

Средняя сотка участка под ИЖС во Владивостоке в первом квартале подорожала с 671 705 рублей в четвертом квартале до 695 338 в минувшем, или на 3,52%, но по пригородной зоне уменьшилась с 336 904 до 323, или на 4,18%. А рядом - в Надеждинском районе - сотка земли под ИЖС в среднем продавалась по 181 730 рублей.

Незначительно дороже в первом квартале в пригородной зоне Владивостока предлагалась сотка под дачное строительство с правом аренды участка на 49 лет - со 167 294 до 169 566 рублей, или на 1,34 %. Зато сотка под садоводство здесь же за это же время подешевела на 14,41% - с 214 789 рублей в четвертом квартале 2012 г. до 183 837 рублей в первом квартале этого года. Более чем вдвое дешевле этого предлагалась садовая сотка в Надеждинском районе - по 74 286 рублей. Отмечается, что реальные сделки по садоводческим участкам проходят значительно дешевле.


Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: аренда помещений  строительство 



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Комментарии

  • Владимир 15:02, 18.04.2013#

    Действительно дешевле! Почему??? Обманывать проще.

  • Владимир 15:09, 18.04.2013#

    Ребята, вам в следующей статье расскажут, как хорошо пользоватся ипотекой, как брать кредиты! Но никто не расскажет, что это дорога в ад, это дорога в общество бомжей России. Созданная америкосами.

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