Градосовет Владивостока отправил на доработку "сырые" проекты

Требования экспертов к новым объектам, которые должны украсить Владивосток, продолжают расти. При этом, одни и те же проекты участники градосовета оценивают по-разному, а значит выявить «золотое сечение» обсуждаемых объектов становится все сложнее, отсюда и возвращение работ архитекторов на доработку. Невзирая на лица.

Возвращение к «очагу культуры»

Вероятно, определенное «настроение раздражения» на этот раз создало повторное обсуждение спорного культурно-развлекательного комплекса по ул. Дальзаводской, 31, которое уже начала строить компания ООО «Регион-1».

Застройщик подчинился воле городской и краевой власти, остановившей строительство после обсуждения этого проекта двумя неделями раньше. За минувшее время проектировщики сумели найти более приемлемое, хотя тоже довольно спорное решение. Скорректированный проект сделал здание менее высотным. Со стороны ул. Светланской оно предложено уже трехэтажным вместо пятиэтажного, а со стороны ул. Дальзаводской его стена отступила от ближайшего многоквартирного дома и образовала пару «ступенек», которые предлагаются под крытые парковки.

Хотя высотность этого объекта из спора архитекторов ушла, но остались другие вопросы. Конечно, самый радикальный вариант - восстановить сквер - прозвучал как-то вскользь. Видимо, надежда на него близка к нулю. Притом что было предложено провести еще и правовую экспертизу этого строительства. Это заставило главу города Игоря ПУШКАРЕВА напомнить экспертам-архитекторам о повязке на глазах Фемиды. Она уже заставила проиграть спор по «неразрешению на строительство» и общественность, и власть города в пользу застройщика. Поэтому трудно представить, что правовая экспертиза окажется на другой стороне… Однако обещание наказания виновных в изменении зонирования территории, попавшей под строительство культурно-развлекательного центра, было еще раз подтверждено. То есть найдут и - накажут.

Спорность по-прежнему вызывали автомобильные подъезды к зданию, образование нового перекрестка на ул. Светланской, привязка к местности. Причем мнения были различны - что «там ему и место», «надо бы сдвинуть подальше», «наоборот приблизить к Светланской». Снова были сомнения по количеству машино-мест парковок. Представители жильцов ближайшего дома высказывали, что для них многое все еще остается непонятным и что застройщик так и не объяснил им это «многое», не учел их требования.

Собственно, последнее стало основанием для продления приостановки строительства до той поры, пока наконец-то не будет найден общий язык между застройщиком и старожилами. Да и проекту было пожелание добиться большего совершенства.

Вообще, размещение в этом месте культурно-развлекательного центра, как отметил старейшина экспертов Валентин АНИКЕЕВ, остается спорным - его необходимость не отмечена генпланом города. Кстати, довольно близко, напротив стадиона «Авангард», продолжает ускоренно деградировать былой крупный «очаг городской культуры и развлечений» - Дворец культуры. И надо ли здесь еще что-то в этом роде? Или назначение здания все-таки окажется другим?

Новые «Дары»?

При других обстоятельствах проект реконструкции здания бывшего комплекса «Даров моря», наверное, мог бы собрать больше положительных оценок и меньше претензий. Надо отметить, что эскизы нового облика здания, предложенные проектировщиками ООО «Архитектурный фонд», предлагают интересное и грамотное решение. Хотя выяснилось, что тоже не бесспорное.

Для кого-то представлялось, что достаточно было бы просто хорошо отремонтировать этот комплекс и оставить в традиционном виде как здание-памятник. Для других представлялось спорным увеличение объема здания и его высотности, при которых как-то снижается значение исторической доминанты - лютеранской кирхи, комплекса бывшего ДВГТУ, соседнего жилого здания и Матросского клуба на другой стороне ул. Светланской. Притом, что было найдено интересное решение по парковкам, оно не устраняло дефицита стояночных мест, и для решения проблемы предлагалось даже подумать: не разместить ли хорошую муниципальную многоуровневую стоянку в сквере при упомянутом клубе. И снова прозвучало, что неплохо бы к реконструкции этого здания тоже подтянуть «конкурс архитекторов».

Сложное обсуждение по этому объекту завершилось тем, что заказчику и авторскому коллективу было предложено еще поработать над замечаниями. Но и членам Градосовета было «алаверды»: с пониманием относиться к тому, что инвестиции не приходят под что попало и что нравится на 100%, а именно под то, что как-то выгодно инвесторам. В данном случае у инвестора есть интерес получить дополнительные площади, чтобы повысить доходность здания. Иначе вкладывать деньги в наполовину изношенный объект нет никакого смысла.

Представитель заказчика принял замечания Градосовета к работе. И пожалуй, у этого проекта хотя и «подрезали крылья», но оставили хорошие шансы, что он будет реализован.

Есть ли место для «здоровья»?

«Разведочная» идея строительства небольшого спортивно-оздоровительного комплекса в районе ул. Очаковская, 5, предложенная архитекторами ООО «Проект 2.0», тоже вызвала серьезный спор. Притом что «небольшой объем» на Чуркине между Театром оперы и балета и гостиницей «Меридиан» вроде бы неплохо мог смотреться из центра города и с моста, хорошо бы отражался в стеклянном фасаде театра, и он вроде бы нужен здесь функционально и выгоден потенциальному застройщику.

Но выяснилось, что земельный участок под комплекс пока не отводился, есть вопрос с парковочными местами. Но главные препятствия этому проекту в двух причинах. Как сказал вице-губернатор Владимир Балан, здесь и так не хватает территории под нужды театра, и об этом говорили еще тогда, когда проект только привязывали к месту и обсуждали на Градосовете. Сегодня, чтобы устранить дефицит земли, приходится сносить пару частных домов. Вторая причина - необходимость хорошо проработать размещение такого объекта в комплексе с развивающимся окружением: действительно ли он здесь уместен. Тем более что недалеко предполагается построить православный храм…

«Магазину» не повезло

Проекту небольшого многофункционального торгового комплекса в районе ул. Маковского, 200а вообще не повезло. Из-за сбоя в показе его материалов вице-губернатор предложил сразу же снять этот вопрос с повестки дня. Однако Градосовет проявил терпение и, выслушав авторов, в ходе непродолжительного обсуждения пришел к выводу, что проект абсолютно «сырой» и никакого решения по нему пока быть не может. Притом что застройщик располагает участком в 9 соток, по необходимым под проект еще 17,4 соткам, непосредственно примыкающим к ул. Маковского, разрешения нет. В итоге, как и предлагалось, вопрос по проекту магазина площадью 570 «квадратов» был снят и не оценен.

Виктор КУДИНОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.