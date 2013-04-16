Директора Владивостокского ГУМа останутся без вознаграждения

Совет директоров ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» рекомендовал акционерам направить на выплату дивидендов по итогам 2012 года 5 млн 751,950 тыс. рублей, что составляет 50% от чистой прибыли за год. Это в 2,3 раза превышает дивиденды за 2011 год. Правда, и чистая прибыль в том году составила 16,765 млн рублей.

60% от суммы оставшейся чистой прибыли за 2012 год (3 млн 451,160 тыс. рублей) предложено направить на формирование фонда накопления; 35% (2 млн 013,182 тыс. рублей) - на формирование фонда потребления; 5% (287,597 тыс. рублей) – на формирование фонда риска.

Отметим, что совет директоров рекомендовал акционерам принять решение не выплачивать за 2012 год вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии.

Досье: ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» владеет двумя основными комплексами зданий Большой ГУМ и Малый ГУМ во Владивостоке, а также шестью магазинами по ул. Светланской и ул. Суханова. ЗАО «ФейрСток» (Владивосток) владеет 84,63% акций ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ», член совета директоров Сергей МАЛЫШЕНКО - 4,34%.

Олег КЛИМЕНКО.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.