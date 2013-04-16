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В Приморье ДВМП судится за досрочный возврат судна из тайм-чартера

16 Апреля 2013, 11:33 | Владивосток

ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO) пытается через через суд взыскать 6,3 млн рублей за досрочный возврат теплохода "Капитан Цируль" из тайм-чартера.

18 апреля Пятый арбитражный апелляционный суд рассмотрит апелляционную жалобу ДВМП на решение Арбитражного суда Приморского края, отказавшего взыскать в пользу пароходства 6,246 млн рублей убытков с ООО "Торговый Дом "Транзит-ДВ" (входит в группу "Транзит-ДВ").

В материалах Арбитражного суда Приморского края говорится, что 18 апреля 2012 года между ОАО "ДВМП" (судовладелец) и ООО "Торговый Дом "Транзит-ДВ" (фрахтователь) был заключен универсальный тайм-чартер "Бимко".

В соответствие с документом, ДВМП обязался передать теплоход "Капитан Цируль" в аренду ООО "Торговый Дом "Транзит-ДВ" на срок 45+15 суток в опционе фрахтователя.

Согласно актам приема-передачи судна, судно было передано в тайм-чартер 29 мая 2012 года и возвращено ДВМП 12 июня 2012 года. Таким образом, судно находилось в тайм-чартере 14 суток.

Однако 27 июня 2012 года истцом было направлено претензионное заявление ответчику о возмещении АО "ДВМП" убытков, вызванных досрочным возвратом теплохода.

4 октября 2012 года претензионное заявление было послано повторно, но ответа на оба заявления не последовало, в связи с чем АО "ДВМП" обратилось в Арбитражный суд Приморского края с иском о взыскании с ООО "Торговый Дом "Транзит-ДВ" убытков в размере 6,246 млн рублей.

Оценив доводы сторон и представленные в материалах дела доказательства, суд пришел решил отказать в удовлетворении исковых требований, после чего АО "ДВМП" обратилось в Пятый арбитражный апелляционный суд с апелляцией.

В настоящее время флот ДВМП насчитывает 28 судов общим дедвейтом свыше 300 тыс. тонн без учета 4 ледоколов.

"Группа "Транзит-ДВ" - холдинговая компания, оказывающая услуги на рынках переработки и доставки энергоресурсов (нефтепродуктов, углей, природного газа), бункеровки флота, морских перевозок. В собственности "Транзит-ДВ" находится флот и морской нефтеналивной терминал в поселке Славянка (Приморский край).

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: апелляция  суд  ДВМП 



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Комментарии

  • кэп12:54, 16.04.2013#

    это что - материал для новостей?!да пускай сами и разбираются, это их барыжные проблемы. . . мало ли почему отказались

  • 36217:53, 16.04.2013#

    Развивается ДВМП, осталось 28 судов без ледоколов, а в 1975 году их было 272 судна. Морская держава Е. Т. М.

  • corund08:59, 21.04.2013#

    Обратил внимание только на ту строку, где указано ко-во судов в ДВМП, а именно 28, а в советское время 300. Не это ли показатель экономики. Вот показатель работы теперешних так называемых топ-менежеров.

  • corund09:01, 21.04.2013#

    а по существу вопроса, это рутинная работа компаний и новостью являться не могут

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