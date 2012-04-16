По решению властей Владивостока на благо бизнеса провели реновацию двух нежилых помещений

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля, ZRPRESS. В столице Приморского края два нежилых помещения из числа муниципальных объектов были специально отремонтированы для того, чтобы предприниматели Владивостока проявили к ним интерес и использовали для организации какого-либо полезного бизнеса.

Теперь, после ремонта, помещения в цокольных этажах на улице Шкипера Гека, 15, площадью 202 кв. метра, и на Стрельникова, 6а, площадью 78 кв. метров, пополнили реестр свободных помещений, предназначенных для сдачи в аренду.

В ходе ремонта в помещениях установили новые пластиковые окна, обновили электропроводку, освещение, стены, потолки, постелили свежий линолеум, установили прочные входные и новые межкомнатные двери. Теперь здесь нормальные условия для обустройства офиса или небольшого предприятия услуг. Объекты отремонтированы в рамках ведомственной целевой программы "Реновация муниципальных нежилых помещений в городе Владивостоке" на 2011-2012 годы.

По закону, право аренды муниципальных помещений должно быть выставлено на открытый аукцион, что обеспечивает полную прозрачность процедуры и равный доступ всех участников рынка к городскому имуществу. При этом процедура торгов организуется администрацией города, только если помещением заинтересовался предприниматель (или компания). Специалисты надеются, что после проведённого ремонта интерес бизнеса к объектам возрастёт.

Если предприниматель или гражданин заинтересовался объектом, ему необходимо подать заявку в муниципалитет, после чего будут организованы торги.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем участвует не менее двух претендентов, однако, даже в случае участия в аукционе единственного заявителя с ним заключается договор купли-продажи права на заключение договора аренды.

Всего на сегодняшний день в реестре муниципальных помещений, предназначенных для аренды, - 79 объектов в разных районах города, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.