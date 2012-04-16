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Во Владивостоке по мосту на о. Русский будет проложен волоконно-оптический кабель с запасом мощности

16 Апреля 2012, 19:27 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 16 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке компания «Ростелеком» приступает к прокладке по мостовому переходу на остров Русский оптоволоконного кабеля связи.

12 апреля во Владивостоке строители мостового перехода на остров Русский завершили монтаж заключительной панели пролета моста через пролив Босфор Восточный. Теперь к работам приступают и связисты.

По мосту будет проложен волоконно-оптический кабель, состоящий из 48 волокон. Строительство кабеля на остров Русский строится с запасом мощности в расчете на особый статус предстоящего международного мероприятия – форума стран АТЭС, освещать которое будут СМИ из более чем 20 государств, а также будущим развитием инфраструктуры острова, сообщает Татьяна Мазнева, начальник отдела по связям со СМИ ОАО "Ростелеком" Приморский филиал.

На самом острове телекоммуникационная структура «Ростелекома» уже готова на 80%. Кроме кампуса ДВФУ ОАО «Ростелеком» обеспечивает связью и другие объекты, уже существующие и еще строящиеся на острове Русском: Океанариум, Медицинский центр и лабораторный корпус, пожарное депо, вертодром, техзону, поселки и т.д.

Досье: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». ОАО «Ростелеком» – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской компанией отрасли. Основным акционером ОАО «Ростелеком» является государство, которое через ОАО «Связьинвест», Росимущество и Внешэкономбанк контролирует более 53% обыкновенных акций компании.

Фото: Игорь Лищук / СК МОСТ

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Автор: По сообщениям пресс-служб
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