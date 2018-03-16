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Защита от современных угроз
Новые IT-технологии становятся все более востребованными на рынке Приморского края, считают руководители инжиниринговой компании «Акцент».
И 14 и 15 марта 2018 года ГК «Акцент» совместно с лидером в сфере информационной безопасности компанией Fortinet провела обучающий семинар-тренинг для специалистов по информационной безопасности. Программа семинара включала в себя информацию о продуктах компании Fortinet и две лабораторных работы по обеспечению безопасности корпоративной сети. Рассмотрены следующие вопросы- противодействие целенаправленным атакам, адаптивная система информационной безопасности, демонстрация возможностей продуктов FortiGate, FortiSandbox, FortiAnalyzer, FortiClient. Был развернут виртуальный стенд с возможностью подключения всех участников семинара. В рамках данной встречи запланированы пилотные проекты на стороне заказчиков.
Понимая удаленность региона от центральной части России, ГК «Акцент» ежемесячно приглашает экспертов, технических специалистов, консультантов со стороны производителей для обсуждения IT-задач, которые существуют в бизнесе.
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