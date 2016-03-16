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Подписаны первые соглашения с резидентами Свободного порта Владивосток
Сегодня, 16 марта 2016 года, на площадке ООО «Владивостокский рыбный терминал» генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Денис Тихонов подписал первые пять соглашений об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток. Как сообщает деловая газета «Золотой Рог», новые резиденты инвестируют в экономику Дальнего Востока 1,334 млрд рублей.
Соглашения подписаны с ООО «Владивостокский рыбный терминал», ООО «ТРК Приморское кольцо», ООО «ЭРЗО», ООО «Ментор» и ООО «Каскад». Благодаря новым проектам в Приморье появится современная холодильно-складская инфраструктура для перевалки и хранения рыбной продукции, спортивно-туристический комплекс, инновационное предприятие по переработке бывших в употреблении покрышек, современный логистический центр и сельскохозяйственное предприятие. Всего компании создадут более 630 рабочих мест.
«Проект модернизации холодильной инфраструктуры порта неоднократно обсуждался и откладывался. Нас останавливали экономические реалии, которые не позволяли сделать его рентабельным. Те льготы и преференции, которые мы получим, будучи резидентом свободного порта Владивосток, стимулировали нас подать заявку в Корпорацию. Благодаря расширению холодильных мощностей предприятия, мы будем готовы полностью обеспечить как текущие потребности российского рынка, так и увеличение объемов перевалки в случае роста потребления рыбы в стране », – прокомментировал член Совета Директоров ООО «Владивостокский Рыбный Порт» Денис Сарана.
Для многих компаний статус резидента открывает возможности для развития и успешного старта новых проектов. Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев неоднократно приглашал предпринимателей воспользоваться преференциями в Приморье, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. С 12 октября – с даты вступления в силу Закона о свободном порте Владивосток – в Корпорацию поступило более 200 электронных обращений от потенциальных инвесторов. Напомним, чтобы стать резидентом, компания должна быть зарегистрирована на территории свободного порта, соответствовать разрешенным видам деятельности, инвестировать за три года в проект не менее 5 млн рублей. Далее она подает заявку в АО «Корпорация развития Дальнего Востока». Заявка рассматривается Наблюдательным советом Свободного порта, при положительном решении компании предлагается заключить соглашение об осуществлении деятельности на территории свободного порта Владивосток.
«Скоро состоится третий наблюдательный совет свободного порта Владивосток под руководством Юрия Трутнева, на нем будут приняты решения по новым заявкам. Деятельность резидентов, с которыми мы подписали соглашения, является социально ориентированной, поскольку направлена на создание новых рабочих мест и развитие Приморского края. Пять резидентов– это только начало, у Корпорации развития Дальнего Востока в планах на ближайшее время подписание еще нескольких соглашений», – сообщает генеральный директор КРДВ Денис Тихонов.
На сегодняшний день в АО «КРДВ» поступило 54 заявки от потенциальных резидентов Свободного порта Владивосток на сумму более 124 млрд рублей. В перспективе, в ходе реализации данных проектов будет создано более 5 тысяч рабочих мест.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ "ЗОЛОТОЙ РОГ": Федеральный закон № 212 «О свободном порте Владивосток» вступил в силу 12 октября 2015 года. Режим свободного порта Владивосток предполагает большой спектр преференций. Общий размер страховых взносов на 10 лет для резидентов составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%), а налог на прибыль не превышает 5% из которых 0% - в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 5 лет налог на землю равен 0%. Для резидентов действует ускоренная процедура возмещения НДС – 10 дней (не для резидентов - 3 месяца). До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок и до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство.
Для вхождения в свободный порт потенциальному резиденту необходимо соответствовать нескольким критериям. Во-первых, это должен быть новый бизнес, зарегистрированный на территории свободного порта Владивосток. Во-вторых, объем инвестиций должен быть не менее 5 млн. рублей в течение трех лет. И в – третьих, бизнес должен соответствовать разрешенным в законе видам деятельности.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Андрея САВИНА.
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Комментарии
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Псевдо1317:29, 16.03.2016#
Благодаря новым проектам в Приморье появится современная холодильно-складская инфраструктура для перевалки и хранения рыбной продукции, спортивно-туристический комплекс, инновационное предприятие по переработке бывших в употреблении покрышек, современный логистический центр и сельскохозяйственное предприятие. Всего компании создадут более 630 рабочих мест. ------А может не надо писать"через 4 года здесь будет город-сад", от этих сказок уже тошнит. Вот когда все это построят или хотя бы начнут, тогда и напишите!(я думаю что все будет украдено так и не построившись)
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