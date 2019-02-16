Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Проект "Владивосток-СПГ" упомянули в связи с новыми санкциями США
Об иностранных инвесторах проекта, в случае его реализации, похоже, можно забыть
Если иностранные инвесторы из-за американских санкций выйдут из совместных с Россией проектов по сжиженному природному газу, то правительство окажет поддержку этим проектам. В том числе могут быть использованы средства Фонда национального благосостояния. Аналитики пока не видят серьезных угроз для отечественных нефтегазовых компаний, но опасаются, что санкции могут быть распространены на СПГ-проекты и в РФ, пишет «Газета.Ru».
Российские власти спокойно отреагировали на очередной американский санкционный законопроект. Его презентовали «большие друзья России» сенаторы Линдси Грэм и Боб Менендес. Ранее они уже вносили пакет с «адскими санкциями», который, правда, остался без движения.
Главным нововведением нынешней законодательной инициативы стало предложение ввести ограничительные меры в отношении проектов в области сжиженного природного газа (СПГ) с российским участием на территории третьих стран.
Инициатива выглядит немного странно с учетом того, что российский бизнес пока не очень активно инвестирует в СПГ-проекты за рубежом.
Таковых считанные единицы. В частности, «Лукойл» участвует в строительстве производства СПГ в Камеруне, «Роснефть» вместе с ExxonMobil работают в Мозамбике. «Газпром» проявлял интерес к Ирану, который, впрочем, и так уже находится под санкциями США.
Директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова отмечает, что более чувствительными эти ограничения будут для проектов по строительству мощностей по приему СПГ. Это, прежде всего, затронет интересы «Новатэка», участвующего в терминалах в немецком Ростоке и во Вьетнаме. Недружественные шаги США могут помешать компании реализовывать свою стратегию в части продажи производимого в РФ СПГ, считает она.
Речь идет о санкциях против пока несуществующих СПГ-проектов российских компаний за рубежом, которые и так не факт, что реализовались бы. Поэтому данный пункт никаких существенных последствий иметь не будет, говорит директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Естественно, новые санкционные угрозы не добавляют оптимизма российскому нефтегазовому бизнесу, но оценить их серьезность можно будет только после появления текста законопроекта в публичном пространстве, добавляет Сергей Капитонов, аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».
Он также призывает не забывать и про процедуру прохождения законопроекта. После возможного одобрения в Конгрессе он должен быть подписан президентом Трампом, а это — еще одна большая неопределенность.
Сейчас в России работает два производства СПГ. Первый завод в стране был запущен в рамках проекта Сахалин-2, основным акционером там является «Газпром». Концерну принадлежит 50% плюс одна акция в операторе Sakhalin Energy, у Shell — 27,5 % минус одна акция, у Mitsui — 12,5 %, у Mitsubishi — 10%.
Второй действующий проект — это «Ямал-СПГ». Акционеры — «Новатэк» (50,1 %), Total (20 %), CNPC (20 %) и китайский Фонд шелкового пути (9,9 %).
«Новатэк» работает сейчас надо проектом «Арктик СПГ-2», у «Газпрома» есть пара перспективных проектов: «Балтийский СПГ» и «Владивосток-СПГ», у «Роснефти» в портфеле – «Дальневосточный СПГ».
Все эти проекты стоят вместе десятки миллиардов долларов, и все они так или иначе предполагали участие иностранных партнеров. То, что СПГ вообще стал упоминаться в санкционном дискурсе, тревожит, говорит Дмитрий Маринченко.
«Зависимость России от западных технологий в этой сфере пока не преодолена, и для России важно, что санкции в итоге не распространились на существующие и потенциальные СПГ-заводы в России», — подчеркивает он.
Правительство РФ занимается вопросом импортозамещения в сфере СПГ, но до независимости здесь еще далеко. Вице-премьер Дмитрий Козак в начале февраля этого года поручил Минпромторгу, Минэнерго и другим ведомствам до 1 июня 2019 года представить в правительство предложения по стимулированию производства СПГ-оборудования.
Потребность в оборудовании оценивается в 198,8 млрд рублей до 2035 года, отбор и подготовка проектов импортозамещения завершится в 2022 году, говорил ранее глава Минпромторга Денис Мантуров.
В четверг первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов также заявил, что правительство поддержит российские СПГ-проекты, если они попадут под новые санкции США.
«Если вдруг санкционный пакет сработает и заработает, если такие решения будут приняты, и вдруг если иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы», — пообещал он, выступая на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
По состоянию на 1 февраля 2019 года в ФНБ находилось 3,9 трлн руб. или $59,1 млрд. Живых денег при этом в фонде было $15,4 млрд, 13,6 млрд евро и 2,6 млрд фунтов стерлингов. Этих средств, учитывая высокую капиталоемкость, на все СПГ-проекты очевидно не хватит. Впрочем, большую часть вложат компании. К тому же в этом году ФНБ пополнится примерно на 4 трлн руб., которые были аккумулированы Минфином в рамках бюджетного правила.
Пока в России надеются, что объявленные санкционные инициативы не будут реализованы, а контрагенты РФ не откажутся от сотрудничества.
По мнению главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, «арктический СПГ будет очень долго востребован в мире, потому что он находится в естественном природном морозильнике».
«Я не понимаю, как можно заставить не покупать дешевое сырье. Я не думаю, что есть такие державы, которые могут такими решениями просто остановить развитие промышленности той или иной страны. Это, во-первых глупо, во-вторых, не надо себя тешить амбициозными планами, они заблуждаются», — сказал Кобылкин журналистам.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Проект "Владивосток-СПГ" упомянули в связи с новыми санкциями США
- Деньги пойдут на трассу Владивосток - Находка
- Мастерки Свободного порта
- Положили с "Радиоприбором"
- Коммунисты выступили против офшорной зоны на острове Русском
- Продуктовые магазины Владивостока вводят новые оранжевые ценники
- Городская ярмарка во Владивостоке заработает через неделю
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Остров Русский отдадут китайским инвесторам
Новости раздела
- Проект "Владивосток-СПГ" упомянули в связи с новыми санкциями США
- Деньги пойдут на трассу Владивосток - Находка
- Администрация Владивостока принимает заявки на участие в мартовской торговле цветами
- Порт Владивосток побил рекорд
- Необычный игровой комплекс от компании ННК и Бамблби научат дошколят Правилам дорожного движения
- Наследие саммита АТЭС вновь выставлено на продажу
- Во Владивостоке завершилось строительство современного судна снабжения
- Через Владивосток проследовало оборудование для китайского автозавода
- Бывший губернатор Приморья отправился ловить рыбу в Калининграде
- Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Таиланд наоборот
- На крупнейший банк Дальнего Востока нацелились москвичи
- Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
- Обвинение по делу Пушкарёва сделало ставку на "оборотня в погонах"
- В Приморье резко запахло аммиаком
- Во Владивостоке долгострой МВД держит в страхе весь район
- Кадровый голод Дальнего Востока: Дипломы - на полку
- Зарплаты будут выплачивать по номеру телефона
- Маленькая "Вера"
- "Продажа квартиры - как беременность"