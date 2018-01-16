Молодой специалист "Прогресса" удостоен премии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Молодой специалист «Прогресса» удостоен премии ФСВТС

Начальник отдела по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) Алена Казакова стала одним из пяти лауреатов Национальной премии Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России «Золотая идея» в номинации «Молодые таланты», учрежденной для молодых специалистов в возрасте до 35 лет.

Национальная премия «Золотая идея» учреждена ФСВТС России в 2001 году в целях стимулирования экспорта российской продукции военного назначения, разработки и производства новейших конкурентоспособных отечественных образцов вооружения и военной техники, модернизации ранее поставленной продукции военного назначения, а также повышения эффективности военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами.

Лауреатов Премии по итогам 2016 года определил Организационный комитет, в состав которого вошли представители коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, Минобороны РФ, Минпромторга РФ, ФСВТС РФ, Госкорпорации «Роскосмос», Государственной корпорации «Ростех», Российского союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», АО «Рособоронэкспорт».

В этом году конкурс отметился рекордным количеством участников – было подано 118 заявок со всех регионов нашей страны, включая Дальний Восток, Сибирь, Урал, Поволжье, Татарстан и центральную часть России. Заявки поступали от субъектов военно-технического сотрудничества, предприятий-разработчиков и производителей продукции военного назначения, их авторских коллективов и отдельных работников, непосредственно участвующих в разработке, производстве и продвижении на экспорт вооружения и военной техники. Кроме того, к участию в конкурсе допускались издательства и СМИ, освещающие военно-техническое сотрудничество России с иностранными государствами.

По итогам обсуждения предварительной рейтинговой оценки экспертов в ходе открытого голосования Организационный комитет присудил 19 премий и 2 дополнительных почетных диплома в 6 номинациях. Торжественная церемония награждения лауреатов ежегодной Национальной премии «Золотая идея» состоялась 21 декабря 2017 года. Впервые в ее истории это мероприятие прошло в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

Своими эмоциями и опытом участия в конкурсе с нами поделилась Алёна Казакова.

— Алёна, расскажите, пожалуйста, как Вы стали участницей конкурса на соискание Национальной премии «Золотая идея» по итогам 2016 года?

— На наше предприятие было направлено приглашение на участие в данном конкурсе. Советник управляющего директора Олег Шамильевич Бердиев предложил мне подать заявку, и, конечно, я согласилась. В заявке мне было необходимо отметить все, что я успела сделать за время работы на нашем предприятии, подчеркнуть мой личный вклад в военно-техническое сотрудничество. Я перечислила все свои достижения и научно-практические работы, которые были выполнены мной, как во время работы на заводе, так и во время учебы в университете. Наиболее подробно мне было необходимо описать мою текущую работу – в чём она состоит, какие инструменты я применяю, начиная от стратегического планирования до бережливого производства. Отмечу, что ключевыми направлениями деятельности моего подразделения являются: анализ состояния изобретательской и патентно-лицензионной деятельности предприятия, выявление результатов интеллектуальной деятельности и обеспечение защиты интеллектуальных прав предприятия. Кроме того, мы занимаемся коммерциализацией интеллектуальной собственности, планированием рационализаторской и изобретательской деятельности, методическим сопровождение научно-исследовательских работ и взаимодействием с авторами НИР, изобретателями, рационализаторами. Не менее важная часть нашей работы – мотивация и стимулирование творческой активности персонала, организация учета объектов интеллектуальной собственности предприятия, а также формирование базы нормативной документации по управлению результатами интеллектуальной деятельности.

В общем, я описала, все, что делается нами в области РИД и Системы подачи предложений по улучшениям, перечислила, какие подаются заявки на патенты на изобретения. Важно было подчеркнуть, какие наши предложения относятся к экспортной продукции. Также я предоставила Оргкомитету свою научно-исследовательскую работу на тему построения системы управления результатами интеллектуальной деятельности на заводе, в том числе с участием молодых специалистов и студентов местного филиала ДВФУ.

Спустя некоторое время со мной связались эксперты конкурса, как раз тогда, когда я была в Москве на Всероссийском межотраслевом молодежном конкурсе научно-технических работ и проектов «Молодежь и будущее авиации и космонавтики». Меня попросили дополнительно привезти материалы и описать в форме свободного сочинения, что я думаю о своей работе, что вкладываю в неё, в общем, раскрыть идеологию моей работы. Я оперативно все подготовила и лично привезла экспертам.

Позднее у меня запросили новые сведения – патенты, которые мы получили, наши «темники» и планы по рационализации, описания конкурсов, которые у нас устраиваются по предложениям по улучшениям, планы по НИР, которые у нас проводятся, новые подходы и методы в области РИД, которые мы осваиваем, предварительные результаты мониторинга РИДов. Эти документы я передавала уже через филиал нашего предприятия в Москве.

— Объясните, в чем непосредственно заключается связь работы вашего отдела с военно-техническим сотрудничеством?

— Специфические функции, выполняемые нашим подразделением, косвенно или напрямую влияют на подготовку экспортного потенциала предприятия посредством развития интеллектуального вклада всего персонала. Аспекты защиты интеллектуальных прав предприятия при международном сотрудничестве являются очень объемной и важной составляющей развития его экспортного потенциала. В данном направлении следует учитывать не только защиту прав приобретенных, но и выявление, регистрацию, учет, систематизацию и коммерциализацию доли собственных разработок. С целью решения этой глобальной задачи весь персонал предприятия должен понимать свою роль в разворачивающемся процессе, принимать на себя персональную ответственность за качество своего труда и вносить посильный вклад в совершенствование процессов предприятия, как производственных, так и организационных. Воспитание мышления персонала в данном ключе, создание интеллектуальной базы и выход на отечественный рынок интеллектуальной собственности служат инструментами для выполнения единой цели – создания и реализации качественной продукции предприятия, поставляемой как для нужд Министерства обороны РФ, так и на экспорт.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о своей научно-исследовательской работе. В чем состоит её уникальность?

— Тема построения системы управления результатами интеллектуальной деятельности на предприятии очень сложная, неизученная, здесь нет никакой четкой схемы или алгоритма работы. Но, несмотря на это, работать с данной темой было очень увлекательно. В своей работе я опиралась на матрицу Хосин Канри – это инструмент бережливого производства, суть его в том, что всю стратегию предприятия в определенной сфере можно описать на одном листе, от глобальных целей до мелких задач и исполнителей. В качестве научной составляющей я пробовала соединить две методики: стратегию развития своих РИДов полностью прописать в подобной матрице и подойти к развитию экспортного потенциала не с точки зрения сугубо развития техники, а с точки зрения развития общего интеллектуального потенциала предприятия. Этим моя работа и отличалась от остальных.

— Как проходила церемония награждения? Что вы чувствовали в этот момент?

— О том, что я стала одним из лауреатов, я узнала заранее, по телефону. Конечно, это было очень неожиданно, но я была несказанно рада. Я очень благодарна за помощь и поддержку Олегу Шамильевичу Бердиеву. Честно говоря, меня одолевали сомнения, я переживала, что мне еще рано подавать заявку, но он меня убедил. Я также благодарна сотрудникам филиала нашего предприятия за содействие в своевременном предоставлении документации. На самом деле в эту победу очень много работы вложено, как моей личной, так и всего предприятия. Очень важно, чтобы все начинания поддерживало руководство, иначе ничего не выйдет. За это – отдельная благодарность нашему управляющему директору Юрию Петровичу Денисенко, его первому заместителю – техническому директору Виктору Алексеевичу Стребкову и моему непосредственному руководителю – директору по производству Олегу Анатольевичу Герману. Еще я бы хотела отметить большой вклад в мое становление моих бывших коллег из отдела по развитию производственной системы. Мы и сегодня работаем вместе, и они во многом мне помогают.

Сама церемония награждения для меня была очень волнительной, ведь в ней приняли участие такие важные фигуры, как: помощник Президента Российской Федерации Владимир Кожин, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев и начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Миронов. Мне было очень тяжело произнести благодарственное слово перед таким большим количеством столь уважаемых людей, но я испытывала огромное чувство гордости за то, что мне выпала честь представлять наше предприятие на таком серьезном мероприятии. Конкурс в этом году был большой – всего лишь пять премий в моей номинации, а заявок было подано 28. Кроме того, в этой номинации были лишь две девушки, и я была единственным представителем Дальнего Востока. К тому же, такая премия дается лишь один раз в жизни. Но особенно меня порадовало, что при личном диалоге эксперты очень тепло отзывались и о моей работе и о нашем предприятии в целом.

— В завершение нашей встречи хотелось бы спросить, какие цели вы планируете осуществить в наступившем новом году?

— В этом году мы планируем проводить больше конкурсов и, по возможности, увеличить их призовой фонд. Кроме того, есть идея положения о мотивации авторов РИД, чтобы заинтересовывать не только тех, кто подает предложения по улучшениям, но и тех, кто занимается НИР, публикует свои работы. Еще одно новое направление, которое мы планируем внедрить в ближайшее время — это создание модуля в базе АСУ «ПРОГРЕСС», открыв который, любой руководитель подразделения сможет отследить, как обстоят дела с результатами интеллектуальной деятельности в его отделе или цехе, а сотрудники смогут наглядно оценить достижения коллег и вдохновиться их примерами.

Газета "Золотой Рог", Владивосток