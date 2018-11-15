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Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке
Оператор фискальных данных «Такском» определил среднюю цену шоколадной плитки во Владивостоке за последние 12 месяцев: она составила 89 рублей. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге лакомство стоит дешевле - 87 и 78 рублей соответственно.
Средняя цена по России в октябре была 69 рублей: это на 4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.
Продажи шоколада по стране в прошлом месяце выросли на 9% по сравнению с октябрем 2017 года.
А в сравнении со средним показателем за последние 14 месяцев пик продаж был зафиксирован в декабре. Также активно сладость покупали в сентябре, октябре, ноябре 2017 года и феврале, марте, сентябре, октябре 2018 года.
Популярные марки шоколада в России
Самыми популярными производителями шоколадных плиток стали «Milka», «Alpen Gold» и отечественная марка «Россия». Именно они лидируют по продажам. Также в двадцатку часто покупаемых шоколадок вошли еще 8 российских брендов.
Что касается любимца школьников и студентов - шоколадного батончика - то здесь потребитель выбирает, в основном, марки «Snikers», «Twix» и «Бабаевский».
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