Самый дорогой шоколад в России продается во Владивостоке

Оператор фискальных данных «Такском» определил среднюю цену шоколадной плитки во Владивостоке за последние 12 месяцев: она составила 89 рублей. Примечательно, что в Москве и Санкт-Петербурге лакомство стоит дешевле - 87 и 78 рублей соответственно.

Средняя цена по России в октябре была 69 рублей: это на 4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.







Продажи шоколада по стране в прошлом месяце выросли на 9% по сравнению с октябрем 2017 года.

А в сравнении со средним показателем за последние 14 месяцев пик продаж был зафиксирован в декабре. Также активно сладость покупали в сентябре, октябре, ноябре 2017 года и феврале, марте, сентябре, октябре 2018 года.

Популярные марки шоколада в России





Самыми популярными производителями шоколадных плиток стали «Milka», «Alpen Gold» и отечественная марка «Россия». Именно они лидируют по продажам. Также в двадцатку часто покупаемых шоколадок вошли еще 8 российских брендов.

Что касается любимца школьников и студентов - шоколадного батончика - то здесь потребитель выбирает, в основном, марки «Snikers», «Twix» и «Бабаевский».





Газета "Золотой Рог", Владивосток