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Во Владивостоке открылся R&D центр "Лаборатории Касперского"

15 Ноября 2017, 15:00 | Владивосток

Как сами говорят сотрудники компании это необходимо для оптимизации работы, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

Сегодня, 15 ноября, известная антивирусная компания «Лаборатория Касперского» показала свой R&D центр, который на днях открылся во Владивостоке. Всего в стране открыто порядка 4 офисов компании.

По словам руководителя отдела антивирусных исследований Вячеслава ЗАКОРЖЕВСКОГО, из-за большой разницы во времени с Москвой R&D центр во Владивостоке позволит экспертам анализировать образцы вредоносного программного обеспечения, даже когда в европейской части страны ночь.

«В основном специалисты анализа вредоносных ПО находятся в Москве в главном офисе. Раньше они работали по 8 часов в три смены, чтобы круглосуточно отслеживать киберугрозы. Однако мы решили уйти от такого графика, потому что ночью многие из сотрудников делали ошибки в работе», - отметил Вячеслав Закоржевский.

Работать в приморском офисе компании будут выпускники местных университетов. Пока набран не весь штат, всего потребуется порядка 12 человек. Добавим, что Деловая газета «Золотой Рог» писала о том, что во Владивостоке планируется открытие офиса антивирусной компании.

Напомним, что в сентябре президент страны Владимир ПУТИН, посещая московский офис другой отечественной IT-компании «Яндекс» заметил, что у нее нет ни одного офиса на Дальнем Востоке.

«На Дальнем Востоке у вас нет (филиала. – Прим. ред.), - с намеком сказал президент. И добавил: – Дальневосточный федеральный университет у нас там развивается…». Так что, вполне возможно, что на базе ДВФУ в скором времени откроется еще один филиал крупнейшей российской IT-компаний. 

 

 

Фото - "Лабаратория Касперского"

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: вирус  it  антивирус 



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