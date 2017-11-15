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Первая грузовая компания призывает к профилактическим мерам во избежание дефицита парка в зимний период

15 Ноября 2017, 11:59 | Владивосток

Начальник отдела рекламационной работы и сохранности вагонного парка Владивостокского филиала Первой грузовой компании (ПГК) Анатолий Ермаков предупредил о возможном росте простоев вагонов в портах, если участники перевозочного процесса не предпримут мер по подготовке грузов и кузовов вагонов к перевозкам в зимний период. Об этом он заявил в ходе рабочих совещании с руководством стивидорных компаний дальневосточных портов РФ.

«Грузоотправители уже испытывают дефицит парка, в частности, востребованных полувагонов. Их недостаток на сети может возрасти с наступлением устойчивых морозов, когда пришедшие под выгрузку угля вагоны начинают простаивать в портах и происходит смерзание груза. Кроме того, на этот период приходится рост повреждаемости подвижного состава и, как следствие, снижение объемов выгрузки. Поэтому мы призываем грузоотправителей к принятию профилактических мер по подготовке смерзаемых грузов, портовиковк соблюдению технологий выгрузки и ремонта вагонов, перевозчика – к внедрению программ по информационному взаимодействию, учету и контролю за ремонтом повреждаемых вагонов», – отметил Анатолий Ермаков.

В мероприятии приняли участие представители АО «РЖД», операторы грузового подвижного состава, стивидорных компаний портов Владивосток, Находка и Восточный. Участники обсудили вопросы взаимодействия по эксплуатации подвижного состава в зимнем сезоне 2017-2018 гг.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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