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«Примводоканалу» выставлены многотысячные штрафы

15 Ноября 2011, 03:26 | Владивосток

Только за октябрь административной комиссией по Первореченскому району составлено 5 протоколов на КГУП «Приморский водоканал» по статье 7.16 «невосстановление благоустройства» и по статье 7.21 «нарушение иных норм и правил в сфере благоустройства» Закона Приморского края № 44-КЗ «Об административных правонарушениях».

Сумма наложенных штрафов составила 220 тыс. руб. Большая часть протоколов составлена за невосстановление благоустройства после производства работ по прокладке систем водоснабжения и канализации в районе улице Бородинской.

Работы по возведению канализационно-насосной системы были завершены еще в августе этого года, но асфальтовое покрытие на этой улице до сих пор не появилось. Как сообщила председатель административной комиссии Надежда БЕЗБОРОДОВА, многотысячные штрафы предприятием до сих пор не погашены. КГУП «Приморский водоканал» пытается оспорить решение административной комиссии в судебном порядке и уклониться от выплаты штрафов.

На очередном заседании комиссии, которое состоится сегодня, 15 ноября, будет рассмотрен очередной протокол по ул. Бородинской. Напомним, что улица Бородинская является одной из объездных дорог, которая могла бы разгрузить основную магистраль и тем самым снизить количество пробок.

Автор: По сообщениям пресс-служб
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