Юбилей Сбербанка во Владивостоке прошел на высокой ноте

Во Владивостоке старыми песнями о главном группа «Мистер Икс» поздравила Сбербанк со 170-летием.

Владивосток стал первым российским городом, где 12 ноября с помпой было проведено торжество по поводу юбилея Сбербанка. FESCO-холл едва смог вместить представителей администраций разных уровней, партнеров, коллег по бизнесу, vip-клиентов, а также многочисленный коллектив Приморского ОСБ в своих стенах.

По словам управляющей Приморским отделением № 8635 Сбербанка России Ольги ДОЛГОВОЙ, в юбилейный год ее переполняют чувства гордости и радости за приморский коллектив крупнейшего банка страны, который за несколько лет смог добиться значительных результатов в развитии.

День рождения банка прошел на высокой ноте - в полном смысле запевалой торжественного мероприятия стала группа молодых музыкантов «Мистер Икс» под руководством заслуженного артиста России, лауреата премии правительства Москвы, основателя и экс-солиста группы «Доктор Ватсон» Виктора ГРОШЕВА. Праздничный салют на площади ДКМ стал кульминацией праздника.