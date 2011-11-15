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Строители саммита АТЭС во Владивостоке без парома не останутся

15 Ноября 2011, 02:01 | Владивосток

Во Владивостоке отмены паромного сообщения с Каналом на о. Русский не будет. Компания, строящая объекты саммита АТЭС, согласилась за свой счет отремонтировать аварийный причал на Канале.

Как сообщал Zrpress.ru, 10 ноября компания "Мортранс", осуществляющая морские перевозки между Владивостоком и о. Русским, предъявила претензии к городской администрации и сообщила, что с 15 ноября пассажирские суда не будут заходить и швартоваться на причале «Канал» острова Русский. Оборотный маршрут пассажирского парома «Владивосток (1 причал) - o. Русский (Канал, Подножье)» планировалось изменить на «Владивосток (1 причал) - о. Русский (Подножье)».

По заверению "Мортранса", это связано с аварийным состоянием причала «Канал» острова Русский. Швартоваться к нему на сегодняшний день невозможно – это угрожает здоровью и жизни пассажиров. Бетон осыпается, обнажены куски арматуры, полотно пирса постепенно сползает в воду. Возобновить заходы и швартовые операции станет возможным только после ремонта, когда подход судов, посадка-высадка пассажиров станут безопасными.

Однако демарш "Мортранса", отправившего письма о необходимости проведения восстановительного ремонта в администрацию Владивостока, случился явно не по адресу. Дело в том, что до сих пор пирс на Канале находится в ведении ТОФ и ремонтировать его за счет города нет оснований. Но учитывая серьезность объекта, администрация Владивостока вышла с инициативой на компании-застройщики объектов саммита АТЭС, и одна из них – «Крокус» - согласилась за свой счет обследовать, оценить ситуацию и отремонтировать причал на Канале в ближайшее время. Как заверили в "Крокусе", отмены паромного сообщения с Каналом на о. Русский не будет.

Автор: Мария Кузовлева
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