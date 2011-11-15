Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-процессы Владивостока смещаются в Первомайский район
В данный момент деловая и культурная жизнь Владивостока сосредоточена в центре города. Между тем потребность в качественных бизнес-центрах, а также торговых и развлекательных заведениях давно существует и в других частях краевой столицы. Наверняка с этим согласятся те, кто живет и работает в Первомайском районе - на Чуркине, Окатовой, Змеинке. О необустроенности этой части города говорится много и часто. Но, похоже, в скором времени, с появлением там современного многофункционального комплекса, ситуация наконец-то изменится. В лучшую сторону.
Нельзя сказать, что Первомайский район совсем не располагает торговыми и офисными центрами. Но существующие варианты пока не очень привлекательны для потенциальных арендаторов — крупных сетевых компаний как с Дальнего Востока, так и из других регионов России. Здесь не спешат открывать магазины брендовой одежды, кафе, рестораны и увеселительные заведения достойного уровня и по приемлемым ценам. От всего этого страдают не только предприниматели, которые бы и рады выйти на этот рынок, да только некуда, но и жители. Кстати, если брать отдельно Чуркин, то там нет даже кинотеатра, не говоря уже о других культурных заведениях.
Но недавно появилась новость о том, что на ул. Запорожской, рядом с Приморским краевым диагностическим центром, всего в 300 м от строящегося моста через бухту Золотой Рог возводится многофункциональный комплекс (МФК), который включает в себя два бизнес центра и торгово-развлекательный центр «Черемушки».
Важно отметить, что МФК, наряду с существующей и перспективной застройкой территории, прилегающей непосредственно к МФК, образуют новую деловую, торговую и культурную зону Владивостока.
Если говорить о «Черемушках», открытие которого состоится в следующем году, то торгово-развлекательный центр будет ориентирован на покупателя со средним и ниже среднего доходом. В нем будут сосредоточены товары и услуги по доступным ценам для всех членов семьи. Условия предполагается создать таким образом, чтобы в ТРЦ можно было провести, скажем, целый выходной день и родителям и детям. Оставив автомобиль на парковке, семья может на первом этаже купить продукты, на втором и третьем одежду, обувь и аксессуары, на четвертом – товары для детей и бытовую технику, и завершить weekend на пятом этаже в зоне развлечений и ресторации.
В нынешних условиях, когда жителям Первомайского района для того, чтобы сделать покупки или приятно провести время, чаще всего необходимо ехать в центр города, данный проект выглядит невероятно значимым. Он не только позволит получить прибыль бизнесменам, но и повысит социально-культурный уровень жизни района.
Аналогов этому проекту в городе на сегодняшний день просто нет, а мост фактически делает его транспортно-доступным для горожан из других районов Владивостока.
Новости тематики
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Стала известна реальная причина закрытия магазина "В-Лазер"
- Дальневосточное морское пароходство пытается атаковать компания из Санкт-Петербурга
- FESCO назвала провокацией информацию о возможном банкротстве Дальневосточного морского пароходства
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
Новости раздела
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- У администрации Владивостока нет шансов повлиять на судьбу пляжа на Спортивной набережной
- Резидент Свободного порта Владивосток презентует новый катамаран
- Дальневосточное морское пароходство частично обновило совет директоров
- Семинар "Экспорт продукции – оптимизация затрат" организует Центр развития экспорта Приморского края
- Оператор TAX FREE во Владивостоке будет выбран в 2018 году
- Предприятиям торговли во Владивостоке необходимо срочно навести порядок на прилегающих территориях
- Во Владивостоке крупная компания заработала за квартал баснословные деньги
- Сокращаемых работников "Дальзавода" без работы не оставят
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей