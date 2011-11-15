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Бизнес-процессы Владивостока смещаются в Первомайский район

15 Ноября 2011, 17:26 | Владивосток

В данный момент деловая и культурная жизнь Владивостока сосредоточена в центре города. Между тем потребность в качественных бизнес-центрах, а также торговых и развлекательных заведениях давно существует и в других частях краевой столицы. Наверняка с этим согласятся те, кто живет и работает в Первомайском районе - на Чуркине, Окатовой, Змеинке. О необустроенности этой части города говорится много и часто. Но, похоже, в скором времени, с появлением там современного многофункционального комплекса, ситуация наконец-то изменится. В лучшую сторону.

Нельзя сказать, что Первомайский район совсем не располагает торговыми и офисными центрами. Но существующие варианты пока не очень привлекательны для потенциальных арендаторов — крупных сетевых компаний как с Дальнего Востока, так и из других регионов России. Здесь не спешат открывать магазины брендовой одежды, кафе, рестораны и увеселительные заведения достойного уровня и по приемлемым ценам. От всего этого страдают не только предприниматели, которые бы и рады выйти на этот рынок, да только некуда, но и жители. Кстати, если брать отдельно Чуркин, то там нет даже кинотеатра, не говоря уже о других культурных заведениях.

Но недавно появилась новость о том, что на ул. Запорожской, рядом с Приморским краевым диагностическим центром, всего в 300 м от строящегося моста через бухту Золотой Рог возводится многофункциональный комплекс (МФК), который включает в себя два бизнес центра и торгово-развлекательный центр «Черемушки».

Важно отметить, что МФК, наряду с существующей и перспективной застройкой территории, прилегающей непосредственно к МФК, образуют новую деловую, торговую и культурную зону Владивостока.

Если говорить о «Черемушках», открытие которого состоится в следующем году, то торгово-развлекательный центр будет ориентирован на покупателя со средним и ниже среднего доходом. В нем будут сосредоточены товары и услуги по доступным ценам для всех членов семьи. Условия предполагается создать таким образом, чтобы в ТРЦ можно было провести, скажем, целый выходной день и родителям и детям. Оставив автомобиль на парковке, семья может на первом этаже купить продукты, на втором и третьем одежду, обувь и аксессуары, на четвертом – товары для детей и бытовую технику, и завершить weekend на пятом этаже в зоне развлечений и ресторации.

В нынешних условиях, когда жителям Первомайского района для того, чтобы сделать покупки или приятно провести время, чаще всего необходимо ехать в центр города, данный проект выглядит невероятно значимым. Он не только позволит получить прибыль бизнесменам, но и повысит социально-культурный уровень жизни района.

Аналогов этому проекту в городе на сегодняшний день просто нет, а мост фактически делает его транспортно-доступным для горожан из других районов Владивостока.

Автор: Сергей Кузьмин
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