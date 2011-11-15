Восьмая опора моста через бухту Золотой Рог - на отметке в 150 метров

Что сегодня происходит на строительной площадке, генеральный подрядчик - ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» продемонстрировал представителям региональных СМИ. Корреспондент «ЗР» побывал у подножия северного пилона, на берегу бухты Золотой Рог, а также на уровне будущей проезжей части моста - это 65 метров над морем, здесь сейчас идет монтаж опалубки для сооружений анкерных пролетов.

Как рассказал первый заместитель генерального директора ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Владимир МЕЩЕРЯКОВ, поскольку сечение пилона становится все меньше, скорость возведения этого знакового для Владивостока объекта значительно выросла. Со 150-метровой отметки к пилону будет крепиться вантовая система. Сейчас для этого монтируется специальная металлическая вставка.

Вообще пилон, по словам специалистов, - очень сложное инженерное сооружение. По проекту его высота - 226 метров. Каждая «нога» пилона - полая внутри, ширина стенки - 1,5 метра. Со временем внутри установят подъемное устройство для технического персонала, который будет ухаживать за конструкциями моста. Сейчас же три лифта движутся по внешним стенам пилона. Один довозит строителей до отметки 65 метров, далее по специальным подмостям монтажники переходят на перемычку, соединяющую обе «ноги» пилона, и оттуда - в два других лифта, уносящих почти в поднебесье.

Руководит работами на пилоне прораб Александр ЛАПИКОВ, в его подчинении трудится более 100 человек. Одни крепят арматуру под очередную бетонную «захватку», другие ведут бетонирование, третьи осуществляют подготовительные работы на земле, ведь от того, как все будет организовано именно здесь, вовремя ли поступят материалы и техника, зависит успех тех, кто изо дня в день поднимается на высоту. На самих же вершинах пилонов в круглосуточном режиме - ТМК по традиции работает вахтовым методом - находится по 20 монтажников.

Параллельно ведутся работы по устройству монолитных анкерных пролетов, которые станут противовесом конструкции мостового перехода. К бетонированию постоянного пролетного строения между седьмой опорой и пилоном моста компания ТМК приступила недавно, но уже уложены первые сотни кубометров бетона в эстакаду, которая выведет транспорт на главный пролет над морем.

Раствор на будущую проезжую часть моста подается по специальному трубопроводу с площадки, на которой действует бетонный завод итальянского производства, его мощности хватает, чтобы в полной мере обеспечить потребности мостостроителей. Участок пролета закрыт специальным материалом - необходимо обеспечить соответствующую температуру и влажность.

Руководит монтажом пролетных строений прораб Владимир КРУПНОВ, под его началом сейчас находится около 200 человек. Специалисты вяжут арматуру, устанавливают опалубку, а также конструкции для монтажа вант. По словам Владимира Мещерякова, к этой работе должны приступить уже в ноябре, тогда же будут установлены и первые блоки основного пролетного строения, поскольку натяжение вант и монтаж пролетного строения - процесс взаимосвязанный.

Но уже сегодня многое к этому важному событию готово. Например, Находкинский судоремонтный завод построил и спустил на воду две баржи для транспортировки металлических конструкций моста во Владивосток. Здесь же, в Находке, ведется укрупнительная сборка блоков основного пролетного строения. Заготовки, поступающие для этого на завод, весят от 9 до 19 тонн, а готовая секция - до 240 тонн. Длина ее составит 14 метров. Всего предстоит собрать и отправить на стройплощадку моста 53 такие секции. Общая длина основного пролетного строения моста составит 737 метров, напомнил заместитель гендиректора. А высота моста над уровнем моря - 64 метра.

Как рассказали в ТМК, работы на объекте ведутся в соответствии с графиком. Задача, поставленная заказчиком, Департаментом дорожного хозяйства Приморского края, - выполнить работы за 39 месяцев и сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года. Мост, как один из объектов предстоящего во Владивостоке саммита АТЭС-2012, находится под личным контролем губернатора Приморского края Сергея ДАРЬКИНА.

Сегодня на строительстве моста в целом задействовано около тысячи человек, причем большая часть - это приморцы, работники Тихоокеанской мостостроительной компании. Впрочем, как пояснил Владимир Мещеряков, такие объекты все-таки строят всем миром, и участие в работе в качестве субподрядчиков специализированных компаний помогает решить поставленные задачи в срок и с хорошим качеством. Так, южный пилон моста, 9-ю опору сооружают специалисты хабаровской компании «Дальмостострой». На противоположном берегу Золотого Рога пилон достиг 110-метровой отметки.

Что же касается качества работ, то этот вопрос прокомментировал главный инженер резидентской службы санкт-петербургской компании ООО «Мостовое бюро» Виктор КУКСИНСКИЙ. Он и его коллеги по договору с заказчиком осуществляют контроль всех строительных работ, а также осуществляют инженерное сопровождение и авторский надзор за проектом.

- Генподрядчик успешно работал прошедшие полтора года, а сейчас мы вступаем в особый период, когда начинаются работы эксклюзивные, раньше ими никто не занимался, - рассказал Виктор Куксинский. - Это работы особой сложности, ответственности, опасности. Если говорить конкретнее - вышли на высоту пилонов где, начинают монтировать устройства под ванты. Включились в работу по бетонированию анкерных пролетов, их длина, до 100 метров, является нетиповой. Что тоже порождает определенные сложности производственного процесса. Работы сложные, кропотливые, к ним требуется тщательная подготовка, чтобы обеспечить требования технологического регламента и проекта. И, можно сказать, что общими усилиями нам удается преодолевать эти сложности. Будем надеяться, что и дальше у нас все будет идти без срывов, так, как надо.