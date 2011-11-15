Опоры моста на Русский заливают супербетоном

Самую современную технологию непрерывного бетонирования применили мостостроители при сооружении ростверка мостовой опоры М8 на острове Русский. В процессе заливки фундамента был использован самоуплотняющийся бетон, изготовленный по специально разработанной рецептуре на производственной базе филиала УСК "МОСТ" во Владивостоке.

Как отметил директор филиала Алексей БАРАНОВ, бетонирование прошло в штатном режиме. Около 1500 кубометров высокоподвижной смеси непрерывным циклом уложены в ростверк 70-метровой мостовой опоры - самой высокой, не считая пилона, промежуточной опоры на острове. Эта современная технология будет применена и при сооружении гигантского фундамента 320-метрового пилона М7 на Русском. На полуострове Назимова мостостроители приступили к бетонированию четвертой захватки ростверка пилона М6. Высококачественную смесь одновременно поставляют несколько заводов, расположенных на Назимова и Русском. Сейчас мостостроители заканчивают подземные работы на М6 и готовятся приступить к возведению тела 320-метрового пилона. Одновременно по обе стороны пролива пролива Босфор Восточный ведут работы на всех 33-х опорах мостового перехода на остров Русский.