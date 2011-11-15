Главная опора мостов и дорог

В первом эшелоне обеспечения строительных площадок ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" во Владивостоке особую роль играет производственная база компании, расположенная между Владивостокской нефтебазой и некрасовским путепроводом. Она служит мостовикам верой и правдой уже не первый десяток лет, но сегодня переживает свое очередное рождение.

Прежде всего, это связано со строительством моста через бухту Золотой Рог, ритмичную комплектацию и снабжение, которого она обеспечивает. А к этой важной задаче у ТМК недавно добавилось также обеспечение "тылов" еще двух других крупных объектов компании: дороги от этого же моста до бухты Патрокл и от моста на о. Русский до полуострова Де-Фриз со строительством 4-километрового низководного моста через Амурский залив от ст. Седанка.

Подать бетон вовремя

- Главное для нас сегодня - это мост через бухту Золотой Рог, - говорит главный инженер Владивостокского филиала ЗАО "ТМК" Петр ПЕТУХОВ. - Хотя на 37-м причале есть мощный японский бетонный завод, который должен закрывать все потребности этой стройки, но мы тоже в деле. Как только нам дают заявку на бетон, сразу же ее выполняем. Днем ли, ночью. Бывает, от нас на этот объект требуется 100-200 кубометров в сутки. По мере готовности на объекте мы обязательно должны отгрузить бетон на пилон и опоры №№4-7, где работа идет круглосуточно. Кроме того, постоянно отгружаем бетон на бетонирование скважин под опоры путепроводов на наших дорожных объектах.

Мощностей по выпуску бетона на этой базе сегодня более чем достаточно для внутренних потребностей компании. В начале года здесь был запущен третий завод на смену отработавшему свой срок первому. Расчетная мощность нового завода-автомата - 60 "кубов" в час. Отсюда бетон подают на пилон моста, а второй завод-полуавтомат надежно обеспечивает любые другие объекты.

Конечно, эта база ТМК сегодня могла бы давать бетон и на другие стройки города, если бы многие из них не стояли. В том числе и монолитный дом по ул. Володарского, цокольную часть которого по договору с компанией-застройщиком удалось отлить до начала нынешнего кризиса. Но и без этого выпуск бетона по сравнению с прошлым годом заметно вырос.

Оба бетонных завода базы могут работать круглый год. Вода есть своя - из скважины. Инертных материалов, завезенных на склады, - хватит до весны. Качественный цемент в последнее время пошел уже не только с Теплоозерского цементного завода, но и со Спасского. То есть все без проблем. Операторам остается, сидя за ноутбуком, отслеживать производственный процесс и быстро принимать нужные решения.

Контроль качества на базе очень жесткий и постоянный. Все поступающие материалы и добавки проверяются на соответствие заявленному качеству. Ну а по выданному бетону - как только первый миксер выходит из-под погрузки - обязательно измеряется усадка конуса. Лабораторию базы контролирует лаборатория заказчика, да еще специалисты из Мостового бюро.

В арсенале - свой автопарк

Бетон на стройки подается своим парком автомиксеров, который только что обновился. Возят его десять китайских 8-кубовых HOWO, соответствующих классу евро-3. Водителям они нравятся - удобные кабины, кондиционеры, да и достаточно надежны. В любую точку города, даже с учетом пробок, они доходят не более чем за час двадцать. То есть в нормативные 4 часа на доставку всегда можно уложиться.

На базе под свой автопарк был построен новый теплый гараж, и выйти на линию машина может в любую минуту, как только поступит команда. Для удобства ремонта этих машин в ближайшее время предполагается установить новый подъемник.

В автоарсенале базы есть еще и автобетононасос фирмы Putzmeister, который тоже активно используется на объектах компании. А два длинномера, постоянно, в две смены, вывозят отсюда на строительство моста металлические балки для пролетных строений.

Балки идут на стройку

Много бетона сегодня потребляется и внутри базы - на производство железобетонных изделий. Прежде всего, длинных 33-метровых балок, которые на всем Дальнем Востоке выпускаются исключительно только здесь. По заданию, выданному на дорогу от моста до Патрокла, их требуется сделать 39 штук. Срок определен - до Нового года. Коллектив цеха преднапряженной арматуры, естественно, занят под завязку - успеть бы. Для этого же объекта надо делать еще и 24-метровые балки. На днях под них тоже будет подготовлен стенд и начнется производство.

Надо отметить, что качественные 33-метровые балки изготовить очень непросто, но не менее сложная задача - доставить их на объект. Каждая из них весит 70 тонн, и по владивостокским дорогам с крутыми поворотами, подъемами и пр. их не провезти, а потому подать их в район строительства дороги на склад временного хранения на Чуркине было решено по железной дороге.

В будущем году, когда особенно активно пойдет "де-фризовская" дорога, эта база ТМК задействует для выпуска балок весь свой арсенал - а это еще и 18- и 21-метровые балки. Пойдут и другие изделия, необходимые для дорожного строительства. Опыт производства железобетона коллективом накоплен за долгие годы, и, чтобы сократить время внедрения нового изделия в производство, подготовительные работы ведутся заранее, не дожидаясь формального утверждения проектной документации.

По мнению Петра Петровича, по выпуску железобетона уже в ближайшие месяцы придется задействовать на все 100% не только свой потенциал, используемый сегодня примерно на 80%, но и мощности ТМК в Уссурийске и партнеров-хабаровчан.

Чтобы на стройке проблем не было

Серьезный фронт работ базе обеспечивает железная дорога. Грузы, приходящие по ней для самой базы и для владивостокских строек ТМК, поступают сегодня неравномерно - не по нескольку вагонов, а сразу по 14-15, как это удобно для, находящихся в сложной ситуации железнодорожников. Обработать грузы требуется быстро, чтобы и вагоны не простаивали, и на стройку своевременно были доставлены.

Попутно идет проверка качества прибывающих грузов. Тех же металлических балок для моста - просматриваются сварные швы, чтобы не допустить брак на стройку. В спецрастворах моются болты и метизы, которые затем идут туда же для сборки пролетных конструкций.

Рост требует обновления

Модернизация базы ТМК во Владивостоке активно ведется два последних года. Попал под нее и небольшой, но очень производительный столярный цех. Работающий в нем Сергей КАРТАШОВ уже семь лет ездит на работу из п.Раздольного. Своим рабочим местом доволен: дело у него с напарником ответственное - вместе на новом станке они обеспечивают опалубкой все объекты компании по городу.

В арматурном цехе тоже недавно появились новые станки, а в преддверии увеличения объемов по железобетону этот цех будет расширен и сделан теплым. Появится и новый теплый склад этого цеха. Планируется запустить новую лабораторию. В перспективе намечена и модернизация особенно важного для ТМК цеха преднапряженной арматуры. Территория базы пока позволяет наращивать и выпуск продукции, и переработку грузов. А это значит, что перспективы будущего роста у нее сохраняются.

В режиме "работа вахтами"

Главная опора любого дела - это, конечно, люди. А здесь собрались настоящие профессионалы, не только из Владивостока, но и со всего края - из Уссурийска, Покровки, Чугуевки, Лесозаводска, Дальнереченска и пр. Живут они в своем бытовом городке, расположенном рядом с базой. Работа основного производства идет вахтами. Отработав вахту, люди затем две недели законно восстанавливают свои силы у себя дома.

- Коллектив у нас сложился давно, - говорит начальник смены Денис ЧЕРЕШНЮК. - И все такие - никто работы не боится. Долго трудятся на базе бригадир цеха преднапряженной арматуры Сергей ШАБРОВ, бригадир сварщиков Александр ШВЕЦ (у Александра здесь же работают и жена, и сын), Сергей КРУГЛИК... Все они отлично умеют делать балки. Бригадир арматурного цеха Елена СЕЛИНА руководит коллективом, в котором и мужчины, и женщины работают не менее чем по десять лет. Работают быстро, качественно. На полигоне тоже ребята не скучают - работают от заливки бетона до выгрузки вагонов.

Проблем с кадрами на базе нет. Если сегодня и открывается вакансия, то ненадолго. Сегодня по праву считается, что работать в ТМК престижно.