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"Аэрофлот" хочет дать взаймы своей дальневосточной "дочке"
Совет директоров ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" 24 октября рассмотрит вопрос предоставления займа дочерней авиакомпании "Аврора", в которую войдет авиакомпания "Владивосток Авиа".
Параметры займа пока не раскрываются.
Напомним, что "Аэрофлот" передаст своей объединенной дальневосточной "дочке" - семь самолетов А319. Поставка самолетов должна быть осуществлена с 25 октября 2013 года по 31 января 2014 года. Эксплуатация этих воздушных судов будет осуществляться экипажами "Авроры", сформированными из пилотов и бортпроводников "Владивосток Авиа", имеющих опыт полетов на самолетах А320.
Также ранее сообщалось, что дочернее предприятие "Аэрофлота" "Сахалинские авиатрассы" было переименовано в авиакомпанию "Аврора".
"Аэрофлот" в настоящее время завершает процесс создания объединенной дальневосточной авиакомпании путем объединения подконтрольных ОАО "Владивосток Авиа" и "Сахалинские авиатрассы" (САТ).
Планируется, что "Аэрофлот" передаст своей объединенной дальневосточной "дочке" семь самолетов А319. Поставка самолетов должна быть осуществлена с 25 октября 2013 года по 31 января 2014 года. Эксплуатация этих воздушных судов будет осуществляться экипажами "Авроры", сформированными из пилотов и бортпроводников "Владивосток Авиа", имеющих опыт полетов на самолетах А320.
"Сахалинские авиатрассы" уже переименованы ОАО "Авиакомпания "Аврора".
Согласно бизнес-плану, общее количество рейсов объединенной дальневосточной компании в период с 2013 по 2018 год увеличится с 172 до 534, количество направлений возрастет с 30 до 128, при этом общее количество перевезенных пассажиров увеличится до 2,4 млн человек. На первом этапе парк компании будет состоять из самолетов Boeing-737, А320/319 и региональных самолетов Q-300/400. В перспективе парк "Авроры" к 2018 году может увеличиться до 40 воздушных судов.
Юрий РОГОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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