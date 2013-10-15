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"Соллерс - Дальний Восток" будет производить запчасти

15 Октября 2013, 17:13 | Владивосток

На базе завода «Соллерс - Дальний Восток» будет создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа для выпуска автомобильных запчастей. Глава правительства РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил Минэкономразвития, Минфину и Минрегиону совместно с администрацией Приморского края рассмотреть этот вопрос.

«К 14 ноября 2013 года предложения о создании особой экономической зоны в Приморье должны быть представлены в правительство с проектом соответствующего доклада президенту», – говорится в поручении, опубликованном на сайте правительства России.

Ранее отмечалось, что проект особой экономической зоны предусматривает создание завода по выпуску автокомпонентов, причем не только для нужд автосборочного предприятия, но и для внутреннего и внешнего рынка автозапчастей.

Ряд экспертов называют идею удачной, приводя в пример режим «порто-франко», превративший Владивосток в один из крупнейших экономических центров на Дальнем Востоке.

«Создание особой экономической зоны в Приморье привлечет не только зарубежных, но и российских инвесторов. Для них это возможность выхода на огромный рынок Азиатско-Тихоокеанского региона», - считает старший заместитель председателя Приморской торгово-промышленной палаты Сергей ЩЕРБАКОВ.

Напомним, вопрос о создании особой экономической зоны обсуждался на совещании по развитию Приморского края, которое в конце августа в регионе провел президент РФ Владимир ПУТИН. Тогда глава государства согласился с предложением Приморского края и поручил проработать этот вопрос.

В «Соллерсе» считают, что у ОЭЗ во Владивостоке есть одно огромное преимущество.

«Обычно ОЭЗ создаются, когда резидентов в них нет, даже потенциальных. Строится площадка, подводится инфраструктура, а потом туда начинают заманивать инвесторов. И очень часто получается так, что эта зона так и не начинает работать. Во Владивостоке ситуация в корне отличается тем, что есть уже так называемые «якорные» резиденты, которые согласны вкладывать свои средства в развитие, и заранее можно просчитать, что ОЭЗ будет приносить прибыль», - говорит директор по взаимодействию с госорганами ООО «Соллерс - Дальний Восток» Варвара НАСЫРЬ.

Не стоит забывать, что ОЭЗ планируется создать не на базе «Соллерс - Дальний Восток», а на территории, которая включает в себя несколько предприятий. В том числе есть предприятия, которые к «Соллерсу» вообще никакого отношения не имеют, просто соседствуют с автозаводом.

«Помимо этого, сейчас на этой территории есть пять компаний, которые занимаются автопроизводством и связанным с этим бизнесом. Три из них производственные: «Соллерс - Дальний Восток», «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (50х50 с компанией Mazda Motor Corporation) и «Соллерс-Бусан» (50х50 с Mitsui при технической поддержке Toyota Motor Corporation). Это как раз те инвесторы, которые могут вложить средства в развитие. Компании-поставщики автокомпонентов, конечно же, остаются независимыми юридическими лицами. Более того, при режиме ОЭЗ им предоставляется место и налоговые льготы для осуществления деятельности и для того, чтобы они могли развивать свой бизнес. Что как раз благоприятно отразится на развитии малого и среднего предпринимательства. Главная наша выгода в том, чтобы привлечь этих инвесторов для будущего производства по локализации. Думаю, и местные предприниматели тоже бы обрадовались, если бы для их нового вектора в бизнесе им дали налоговые преференции на то время, пока окупаются их вложения в оборудование, например», - продолжает Варвара Насырь.

Досье «ЗР»

В группу Sollers входит ОАО «Ульяновский автомобильный завод», ОАО «Заволжский моторный завод», ОАО «Соллерс - Набережные Челны», ООО «Соллерс-Елабуга», ООО «Соллерс - Дальний Восток». Предприятия Sollers в РФ производят автомобили «УАЗ» и SsangYong. В настоящее время во Владивостоке собираются 4 модели внедорожников SsangYong - Kyron, Rexton, New Actyon и Actyon Sports. Также в составе группы четыре совместных предприятия по выпуску автомобилей Ford, Toyota, Mazda и Isuzu соответственно.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Соб. инф.
Теги: авто  Соллерс - Дальний Восток  производство  ОЭЗ  приморью - 75  экономика  медведев 



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Комментарии

  • ага17:46, 15.10.2013#

    а какой толк от таких предприятий если стоимость продукции такая же как и у иностранцев ?Хозяева таких предприятий только свои карманы набивают за счет разницы таможенных платежей , а все разговоры , что , дескать, они создают рабочие места -чушь . зарплаты маленькие , да и штат небольшой .

  • Псевдоним00:06, 16.10.2013#

    Так производить, или продавать . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • Псевдоним00:08, 16.10.2013#

    Я на счет Владика, тут вроде как производить негде, продавать - да! . . . . . . . . . . .

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