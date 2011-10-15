Новый учебный корпус владивостокского вуза ВГУЭС оборудуют системой видеонаблюдения более чем на 2,5 млн руб.

Вуз планирует создать современную систему контроля на территории строящегося корпуса на Партизанском проспекте.

Для этого Владивостокский государственный университет экономики и сервиса разместил заказ на создание системы видеонаблюдения в рамках строительства учебного корпуса на Партизанском проспекте, 44 (I-III очередь) во Владивостоке.

Cистема предназначена для использования на территории ВГУЭС в целях повышения безопасности, контроля над состоянием проездов и состоянием территории, оперативной оценки ситуации. При этом система должна будет автоматически собирать и архивировать данные видеонаблюдения на контролируемой территории, сохранять данные наблюдения в течение не менее 7 дней при максимально допустимом качестве изображения с каждой видеокамеры.

Система создаётся для использования в основном кампусе - студенческом городке ВГУЭС на Партизанском проспекте, 44 и прилегающей территории.

Начальная цена контракта составляет 2 614 833 рублей, сообщается на сайте госзакупок. В эту сумму входят работы по установке аппаратуры оперативного контроля и управления, сбора и передачи исходной информации.