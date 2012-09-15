Один из старейших во Владивостоке магазин «Океан» подвергся атаке рейдеров

Владивостокские предприниматели в дни саммита АТЭС провели в краевом центре Приморья митинг в защиту муниципального имущества. Они призвали правоохранительные органы и чиновников включиться в борьбу с рейдерами за городскую недвижимость.

Власти запретили митинговать на привычных местах, например, на центральной площади Владивостока. Предложили собраться на стадионе «Авангард». Но и там предпринимателей ждал «сюрприз». Центральные ворота кто-то заварил. В калитку не пускали полицейские. Они предложили проходить через вход, расположенный в дальнем конце стадиона. Причем пропускали всех через рамку-металлоискатель. Не все предприниматели сумели найти вход. Некоторых смутили беспрецедентные меры безопасности полицейских, и они повернули назад. В итоге на стадионе собрались около 70 человек.

Митингующие развернули плакаты: «Мы против незаконной продажи муниципального имущества»; «Магазину ООО «Океан-3» 33 года. Это наша история, хотим ее продолжить!» и другие.

Один из старейших во Владивостоке муниципальный магазин «Океан» подвергся атаке рейдеров, как и еще более 220 объектов недвижимости общей стоимостью более 5 млрд рублей. Только арендная плата могла бы приносить в городской бюджет около 1,25 млрд рублей ежегодно. Однако деньги идут мимо городской казны, несмотря на то что есть решение суда, признавшего приватизацию этих объектов мошенничеством.

Напомним, речь идет о 226 муниципальных помещениях Владивостока, которые с октября по декабрь 2005 года приобрели компании ООО «Восток Бизнес Инвест», ООО «Приам», ООО «Северная звезда», ООО «Градис», «Атлантикс». Причем арендаторов, имеющих по закону преимущественное право на приватизацию занимаемых площадей, разными способами отодвинули от аукционов. Но 12 января 2006 года в отношении организаторов аукционов - директора муниципального учреждения «Агентство по продаже муниципальных земель и недвижимости» Владивостока Сергея МАРДАНШИНА и других должностных лиц «АПМЗ» было возбуждено уголовное дело по статьям «мошенничество» и «получение взятки». По ходатайству следователя на 226 помещений был наложен арест. 8 апреля 2010 года суд, детально раскрыв схему мошенничества, признал Сергея Марданшина, секретаря комиссии по проведению аукциона Владимира ЗУЕВА и ряд других лиц виновными. Однако незаконно приватизированные помещения так и не вернулись в муниципальную собственность. «ЗР» попытался разобраться – почему.

Вышеперечисленные компании ведут к экс-мэру Владивостока Владимиру НИКОЛАЕВУ. Так, учредителями ООО «Восток Бизнес Инвест» являются: Ирина ЖИВОТОВСКАЯ, Денис РУСАЛЕНКО, Евгения ЗАБЕЛИНА, «Тайм гарден лимитед».

Учредители ООО «Приам»: Евгений ДЬЯКОВ; Василий ЧЕРКАВСКИЙ, «Тайм гарден лимитед».

Учредители ООО «Северная звезда»: Анастасия АЛЕШИНА, Наталья ДУБОВЕЦ, Евгения Забелина, Василий Черкавский, «Тайм гарден лимитед».

Учредители ООО «Градис»: Игорь СТЕПАНОВ (один из учредителей санатория «Амурский залив»), Ирина СТРИЖЕУС, Василий Черкавский, Евгения Забелина, «Тайм гарден лимитед».

У ООО «Атлантикс» учредители: Светлана ГИЛЕЦКАЯ (она же – генеральный директор), Евгения Забелина, «Тайм гарден лимитед».

Почти все эти учредители, уверяют протестанты, так или иначе связаны с экс-мэром Владимиром Николаевым. Самый яркий пример – Евгения Забелина 1985 года рождения. Согласно официальной информации, она была зарегистрирована в квартире, в которой в 2004 году был прописан Владимир Николаев. По неофициальной информации, девушка приходится экс-мэру племянницей. К слову, летом 2012 года она получила премию «Женщина Года» в номинации «Бизнес-дебют» и сейчас занимает должность генерального директора санатория «Амурский залив».

Стоит обратить внимание, что вышеперечисленные компании объединяет не только фигура Евгении Забелиной, но и некая компания «Тайм гарден лимитед», которая зарегистрирована в офшорной зоне на Виргинских островах, принадлежащих Великобритании.

«Компания «Тайм гарден лимитед», возможно, принадлежит некоему высокопоставленному лицу в Москве. Ему Владимир Николаев мог отдать 25% своих компаний за «крышу» и предполагаемую поддержку некоторых местных судов и правоохранителей, – полагает один из пострадавших предпринимателей Константин ВОДЗИНСКИЙ. - Поэтому сколько мы не обращались в правоохранительные органы, включая главного прокурора по ДВ округу, от нас отмахиваются. Например, у рейдеров откуда-то взялись, все документы и печати компаний, которые должны находиться, возможно, в сейфах следователей СК или в уголовном деле в соответствии с решением Фрунзенского суда от 2010 года. Мы предложили разобраться – где они их взяли. Нам и УВД ПК, и ОВД Владивостока в возбуждении уголовного дела отказали. А рейдеры непонятным образом зарегистрировали право собственности почти на 200 объектов всего за две недели».

Пострадавшим предпринимателям сложно требовать защиты от рейдеров еще и потому, что, как они утверждают, в уголовном деле, признавшем приватизацию 226 муниципальных помещений мошенничеством, нет ни одного показания бизнесменов как потерпевших. То есть предприниматели не проходят по делу как пострадавшие (потерпевшие) от мошенничества рейдеров. Прокуроры их просто не признали таковыми. Хотя предприниматели изначально десятками писали заявления еще в 2005 году в УФСБ ПК и краевую прокуратуру по фактам мошенничества.

А мэрия Владивостока тогда сама отказалась от статуса потерпевшей, чем даже судья была удивлена. Впрочем, учитывая, что судебное слушание проходило в 2007 году, когда у власти во Владивостоке была еще команда Владимира Николаева, позиция вполне объяснима.

Значительно труднее понять мотивы нынешнего руководства администрации краевого центра.

«Администрация Владивостока отказалась заявить гражданский иск в рамках уголовного дела, признавшего приватизацию этих муниципальных объектов мошенничеством. Она долго тянула. И только в 2011 году подала иск, но почему-то в арбитраж по заведомо слабым основаниям. И, конечно, мэрия прогнозируемо проиграла все суды», – поясняет Константин Водзинский.

По его мнению, юрслужбе администрации, возможно, это и выгодно. Дело в том, что мэрия проиграла уже больше 150 арбитражных процессов. И по каждому еще и оплатила судебные издержки - от 40 тыс. до 60 тыс. рублей за каждый.

Пока власти с завидным постоянством проигрывают дела в арбитражном суде, рейдеры начали давление на арендаторов. К ним стали приходить какие-то лица «уголовной внешности», которые требуют повышенной арендной платы. Их ставки в среднем в 5-7 раз превышают сложившиеся рыночные цены. В некоторых случаях – даже до 15 раз. Кое-кому сразу предложили освободить помещение, кого-то выкидывают с помощью силы и обмана.

Однако предприниматели намерены бороться до конца. Митинг, хоть и на стадионе, помог привлечь внимание общественности. Теперь они планируют обращаться в правоохранительные органы Москвы, причем по ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем). По мнению инициаторов, они могут пойти таким путем, поскольку в конфликте задействована офшорная компания, возможно, получающая деньги в виде распределенной прибыли.

До сих пор не понятна и позиция администрации Приморского края, которая имеет все процессуальные права заявить самостоятельный иск как субъект Российской Федерации в соответствии со ст. 169 ГК РФ, но почему-то тоже этого не делает.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".

Как это делалось

В деле Сергея МАРДАНШИНА обнаружилось множество серьезных нарушений при проведении аукционов по продаже муниципальной недвижимости.

Так, большинство арендаторов, желающих выкупить свои помещения в собственность, не смогло это сделать. Некоторые из арендаторов просто исключались из списка участников торгов. Других уведомляли о торгах в день их проведения. К третьим приходили люди, которые обещали победу на аукционе за определенную плату. В итоге победителями на аукционах, как правило, становились одни и те же фирмы, созданные сотрудниками самой администрации, - большую часть из более чем двухсот проданных в 2005 году городских объектов скупили специально созданные под торги четыре местные компании.